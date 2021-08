Ehemalige des FC Bischofszell trafen sich in der Waldschenke

BISCHOFSZELL Wenn der Doppelpass im Wald gespielt wird - Ehemalige aus den Reihen des FCB trafen sich in der Waldschenke Nach der einjährigen, coronabedingten Pause konnte die Zusammenkunft dieses Jahr wieder durchgeführt werden. Der Einladung folgten am Mittwoch rund drei Dutzend Personen. Georg Stelzner 19.08.2021, 11.35 Uhr

Heinz Kämpfer, Rolf Ravasio und Heinz Isler haben sich viel zu erzählen. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 18. August 2021)

«Weisch no?» Die Frage wird an diesem Mittwoch im idyllischen Ambiente der Waldschenke mehr als einmal gestellt. Fragesteller und Antwortende haben eines gemeinsam: Sie haben sich alle einmal für den FC Bischofszell engagiert – sei es als Spieler, Trainer, Masseur oder in einer anderen Funktion.

Wenn Ihnen nicht wie 2020 ein Virus in die Suppe spuckt und die Zusammenkunft verhindert, treffen sich die ehemaligen FCBler einmal im Jahr zum verbalen Doppelpass. Sportliche Höhenflüge und Abstürze gehören dabei ebenso zum Repertoire der Gespräche wie Fragen nach dem aktuellen Wohnort und dem gesundheitlichen Befinden.

Zwei Mitglieder umfassendes OK

Für die Organisation des Ehemaligentreffs zeichnen Bruno Ziegler und Walter Sigg verantwortlich. Die beiden sind zufrieden, haben sich doch wieder rund 40 Personen eingefunden. Ziegler verschickt die Einladungen per E-Mail, Sigg erledigt diesen Job telefonisch, da nicht alle Adressaten über einen Internetanschluss verfügen.

Die Teilnehmer stammen nicht nur aus der engeren Region, sondern auch aus Nachbarkantonen. Ein untrügliches Indiz für die anhaltende Verbundenheit mit dem FC Bischofszell und den Zusammenhalt unter den Kollegen. Die Kameradschaft hat die Jahrzehnte überdauert. Bruno Ziegler erklärt den Erfolg des Treffens so:





«Es ist ein Anlass im Zeichen der Nostalgie und der Tradition.»

Auf dem Tisch vor ihm liegt ein Stapel Fotos. Sie zeigen Mannschaften und Spieler, die im letzten Jahrhundert für Gelb-Rot aufs Feld liefen. Ziegler spielte nie auf dem neuen Sportplatz Bruggfeld, sondern auf «einer Wiese bei der Konservenfabrik», wie er sich ausdrückt.

Fussball spielen auf dem Grubplatz - Tempi passati

Stammgast am Treffen ist Heinz Isler. «Ich habe beim FC Bischofszell angefangen, weil es in Kradolf damals keine C-Junioren gab», erzählt der 71-Jährige. Bereut hat er den Schritt nie. Er schwärmt noch heute von der grossartigen Kameradschaft in den Sechzigerjahren.

Ein Mannschaftskollege Islers war Heinz Kämpfer, der als Junior Libero spielte. Nicht nur diese einst prestigeträchtige und oft spielentscheidende Position gibt es nicht mehr. Auch ausserhalb des Vereins hat sich sehr viel geändert, wie Kämpfer mit Bedauern feststellt:

«Damals konnten wir als Schüler noch auf dem Grubplatz Fussball spielen, und die Lastwagen mussten anhalten, wenn ein Ball mal auf die Strasse flog!»

Der sportliche Erfolg war nicht das Wichtigste

Zu den ältesten Anwesenden gehört der 79-jährige Rolf Ravasio. Drei Jahrzehnte schnürte er für den FCB die Fussballschuhe, fing in der Verteidigung an und hörte als Mittelstürmer auf! Der sportliche Erfolg sei für ihn nicht das Wichtigste gewesen, gesteht Ravasio. Er hebt das ausgezeichnete Klima hervor, das im FCB auf allen Ebenen geherrscht habe. Zu seiner Karriere als Fussballer sagt er schmunzelnd:

«Ich habe erst mit 21 Jahren begonnen, war jedoch ein Naturtalent.»

Den ersten Teil seines Lebensabends hat Ravasio in Brasilien verbracht, wo er für Flamengo Rio de Janeiro die Daumen drückte und die Atmosphäre im berühmten Maracanã genoss. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz ist er in Diessenhofen sesshaft geworden. Den Weg in die Rosenstadt scheut er nicht.

Das persönliche Gespräch steht im Mittelpunkt



Ein eigentliches Programm gibt es bei diesem Stelldichein nicht. Fixpunkt ist einzig das gemeinsame Mittagessen an den Holztischen der Waldschenke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle können kommen und gehen, wann sie wollen. «Die Letzten verlassen die Waldschenke jeweils erst bei Einbruch der Dunkelheit», weiss Heinz Kämpfer. Mehr muss über die Beliebtheit des Anlasses nicht gesagt werden.