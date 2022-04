Thomas Diethelm aus Bischofszell inszeniert ein Broadway-Musical

BISCHOFSZELL «Unser Anspruch ist hoch»: Der Bischofszeller Thomas Diethelm inszeniert in Gossau ein Broadway-Musical Im Gossauer Fürstenlandsaal kommt es am Freitag, 22. April, zu einer Schweizer Premiere. Aufgeführt wird das preisgekrönte Musical «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen». Georg Stelzner 21.04.2022, 04.30 Uhr

Auf der Bühne des Gossauer Fürstenlandsaals: Philippe Frey (musikalische Leitung), Thomas Diethelm (Regie und künstlerische Leitung) und Karin Diethelm (Choreografie und Regieassistenz). Bild: Tobias Garcia (Gossau, 7. April 2022)

«Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen», heisst das Broadway-Musical, das am Freitag, 22. April, im Fürstenlandsaal in Gossau erstmals in der Schweiz zu sehen sein wird. Dem sperrigen Titel zum Trotz verspricht das 1961 im New Yorker 46th Street Theatre uraufgeführte und mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Musical beste Unterhaltung.

Dafür garantiert auch ein Trio, das mit seinen Inszenierungen schon in der Vergangenheit zu überzeugen wusste: Thomas Diethelm als Regisseur und künstlerischer Leiter, Karin Diethelm als Regieassistentin und Verantwortliche für die Choreografie sowie Philippe Frey als musikalischer Leiter. Neben der individuellen fachlichen Kompetenz erweist sich die gegenseitige Vertrautheit auch diesmal als grosser Vorteil.

Ein Werk mit zeitloser Thematik

Für Thomas Diethelm ist es die insgesamt zehnte Musicalproduktion, bei welcher er Regie führt, und die sechste im Auftrag des Theatervereins Fürstenland. Nach dem grossen Erfolg mit «Hairspray» im Jahr 2019 sei die Frage im Raum gestanden, was folgen sollte, erklärt er.

«Wir waren uns einig, dass es beim nächsten Mal etwas anderes sein sollte.»

Etwas anderes ist die Story vom gewieften Fensterputzer, der sich in die Chefetage «hocharbeitet», in der Tat. Das Musical ist eine bissig-süffisante Satire über Karrieresucht und soziale Verstrickungen im Dschungel der amerikanischen Geschäftswelt. Angesiedelt in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, hat das Musical von seiner Relevanz aber nichts eingebüsst. «Die Thematik ist zeitlos», sagt Thomas Diethelm.

Figuren, die man ins Herz schliessen kann

Der Regisseur gibt zu bedenken, dass die Rollen in diesem Musical ironisiert, das heisst überzeichnet sind. Die Herausforderung bestehe darin, die offensichtliche Koketterie der auftretenden Personen ohne Substanzverlust glaubwürdig zum Ausdruck zu bringen. Eine herausfordernde Knochenarbeit für alle auf der Bühne denn der künstlerische Anspruch sei hoch, wie Thomas Diethelm betont. Der Bischofszeller sagt:

«Die Figuren verkörpern das Archetypische in uns Menschen und dürfen nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden.»

Fast alle seien schräge Vögel, letztlich aber doch liebenswerte Gestalten. Die Handlung entfalte eine Sogwirkung, unerwartete Wendungen liessen keine Langeweile aufkommen. Und was dem erfahrenen Regisseur besonders wichtig ist: «Es treten in diesem Musical Figuren auf, mit denen man sich gut identifizieren kann.»

Musik mit eigenständigem Charakter

Karin Diethelm ist von der Musik angetan. Sie macht auf die wechselnden Tempi und Rhythmen in ein und demselben Stück aufmerksam:

«Die Musik dieses Musicals ist wie das Aprilwetter – mal heftig, mal zurückhaltend. Jedes Stück ist anders.»

Thomas Diethelm streicht den ausgesprochen eigenständigen und vielfältigen Charakter der Musik heraus, die Jazz- und Swing-Elemente enthalte und dem Mainstream zuwiderlaufe.

Die Schönheit gewisser Kompositionen erschliesse sich dem Zuhörer nicht auf Anhieb, werde aber umso mehr geschätzt, wenn sich dieser Effekt einmal eingestellt habe. Karin Diethelm musste sich bei der Choreografie darauf einstellen, dass die szenischen Elemente recht zahlreich sind. Auch in Tanznummern fordere das Schauspiel seinen Tribut, führt sie aus.

Dass die Wahl nach einer langen Suche auf «How to Succeed in Business Without Really Trying», wie das Musical im englischen Original heisst, gefallen ist, stelle ein gewisses Risiko, aber auch eine besondere Motivation dar, erklärt Co-Produzent Marco Ciorciari. Gut geeignet für eine Aufführung des Theatervereins Fürstenland sei es insofern, als es Rollen für zwei Generationen biete und somit recht viele Leute bei der Besetzung berücksichtigt werden könnten.

Pandemie erschwerte die Probenarbeit

In Angriff genommen wurde das Projekt im Frühjahr 2021, die eigentlichen Proben begannen dann im August. Der Weg bis zur Premiere am Freitag war aufgrund der Massnahme zur Eindämmung der Coronapandemie lang und beschwerlich. Mal musste auf ungeimpfte Leute verzichtet werden, mal konnte nur mit einem Nasen-Mund-Schutz gesungen werden. Besprechungen waren zeitweise bloss virtuell möglich. Alles andere als optimale Voraussetzungen.

Thomas Diethelm und sein Team sind sich einig: Ohne die Bereitschaft zur Improvisation und die Disziplin auf Seiten der Mitwirkenden wäre die Produktion zum Scheitern verurteilt gewesen. «Eine Absage war ein durchaus realistisches Szenario, denn die Wirtschaftlichkeit muss natürlich auch gegeben sein», sagt Ciorciari. «Ein nur zur Hälfte besetzter Saal wäre keine Option gewesen.»

