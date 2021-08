Der Bischofszeller Manfred Kreis drechselt im Ballenberg

BISCHOFSZELL Sürmel, Trüller, Zwirbel & Co.: Drechsler Manfred Kreis bereichert das Freilichtmuseum Ballenberg – er stellt dort sein Handwerk vor Die Spezialität von Manfred Kreis ist - nomen est omen - der Kreisel. Und nirgendwo im Thurgau werden dank ihm mehr Kreisel hergestellt als in Bischofszell. Durch den Drechsler ist zudem das Freilichtmuseum Ballenberg um eine Attraktion reicher: Dort präsentiert er sein selten gewordenes Handwerk. Georg Stelzner 25.08.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mirta und Manfred Kreis in ihrer Werkstatt an der Bergstrasse in Bischofszell. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 20. August 2021)

Wer den Vorschlag machte, den Bischofsstab im Stadtwappen durch einen Kreisel zu ersetzen, liefe Gefahr, für verrückt erklärt zu werden. Eine solche Einschätzung wäre voreilig und ungerecht, denn nirgendwo im Thurgau werden mehr Kreisel hergestellt als in Bischofszell. Verantwortlich dafür ist Manfred Kreis. Den gelernten Elektriker hat die Magie des rotierenden Objekts vor gut 14 Jahren erfasst.

«Ich besuchte damals einen Drechselkurs und fand am Zusammenwirken von Mensch und Maschine so grossen Gefallen, dass ich im Internet sogleich eine Werkstatt ersteigerte.»

Wie viele Kreisel er jedes Jahr herstellt, vermag der gebürtige Bischofszeller gar nicht zu sagen. Befinden sich in seiner Werkstatt Hunderte? Nein, es sind wohl eher Tausende!

Drei Kreisel, gedrechselt von Manfred Kreis. Bild: Reto Martin

Kreisel aus dem Hause Kreis – das Wortspiel ist eine originelle Fügung – zeichnet eine makellose Verarbeitung und ein dünner, eleganter Stil aus. Es sind gewissermassen die Markenzeichen der Kreisel «Made in Bischofszell» – egal, ob die Käufer das Produkt nun Surrli, Trüller, Pfurri, Sürmel oder Zwirbel nennen. Die Liste der in der Schweiz gebräuchlichen Bezeichnungen für Kreisel ist ausgesprochen lang. Wert legt Manfred Kreis darauf, ausschliesslich einheimisches Holz zu verwenden. «Es sind mehrheitlich Laubhölzer», präzisiert er.

Übereinkunft zu beiderseitigem Nutzen

Die Möglichkeit, den Besuchern des Freilichtmuseums Ballenberg das Drechslerhandwerk zu demonstrieren, ist dem Coronavirus geschuldet. Sowohl das Museum als auch das Ehepaar Kreis, das normalerweise regelmässig Märkte besucht, um seine Produkte zu verkaufen, hatten wegen der Bestimmungen zur Eindämmung der Coronapandemie längere Zeit keine Einnahmen mehr. Die Betreiber des Museums riefen zu Spenden auf. Manfred und Mirta Kreis wurden hellhörig und hatten eine Idee, von der am Ende beide Seiten würden profitieren können.

Dekorative Objekte aus Holz, hergestellt von Mirta Kreis. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 20. August 2021)

Manfred Kreis erklärt, wie die Idee entstanden ist:

«Bei unseren häufigen Besuchen im Berner Oberland ist uns aufgefallen, dass das Drechseln, das früher in so vielen Dörfern ausgeübt wurde, nirgends vorgeführt wird.»

Also habe man den Betreibern des Museums vorgeschlagen, diese Lücke zu füllen und damit im Sinne des Gebens und Nehmens eine Win-win-Situation zu schaffen: Das Ehepaar Kreis hat die Erlaubnis bekommen, das Handwerk vorzuführen und seine Produkte vor Ort zu verkaufen, und das Freilichtmuseum Ballenberg ist um eine Attraktion reicher geworden.

Produziert werden im Freilichtmuseum nur hölzerne Kreisel, denn deren Herstellung nimmt vergleichsweise wenig Zeit in Anspruch. «Die Besucher sollen die Entstehung vom Anfang bis zum Ende mitverfolgen können», sagt Manfred Kreis. Dessen Kreationen lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen, auch Erwachsene ergreifen gerne einen Kreisel, um sich zu entspannen oder zu meditieren.

Das Ehepaar praktiziert eine Arbeitsteilung

Die Liegenschaft an der Bergstrasse ist längst nicht nur Wohnhaus, sondern auch Produktionsstätte, Ausstellungsraum und Verkaufsshop. Letzteren bestückt auch Mirta Kreis. Sie teilt die Vorliebe für die Bearbeitung von Holz mit ihrem Ehemann, arbeitet jedoch nicht mit der Drechselbank, sondern mit der Feinschnitt- und der grossen Bandsäge.

Werkzeuge des Drechslers Manfred Kreis. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 20. August 2021)

Während Manfred Kreis Schalen und Kreisel herstellt, kreiert Mirta Kreis lieber Figürliches wie Herzen oder Buchstaben, berät ihren Ehemann und zeichnet für Belange des Verkaufs verantwortlich. Auf diese Weise praktizieren die beiden eine erfolgreiche Arbeitsteilung. «Drechseln liegt mir nicht, der Anteil an technischen Hilfsmitteln ist mir da zu hoch», erklärt Mirta Kreis.

Den Kanton Thurgau im Berner Oberland repräsentierend

Im laufenden Jahr sind Manfred und Mirta Kreis noch an zwei Wochenenden im Berner Oberland mit ihrem schon legendären Schäferwagen präsent: vom 3. bis 5. September und vom 15. bis 17. Oktober. Die beiden sind froh über diese Übereinkunft, nehmen die Aufgabe aber auch mit gebührendem Respekt auf sich. Zur Arbeit im Berner Oberland sagt Manfred Kreis:

«Dieses Ambiente in einer wunderschönen Umgebung wirkt inspirierend.»

Kreis weist erfreut darauf hin, dass seine Kreisel auch im Souvenirshop des Museums erhältlich seien. Stolz sind die beiden auch darauf, in der Abteilung «Östliches Mittelland» den Heimatkanton repräsentieren zu dürfen. Mirta Kreis schlüpft für diesen Zweck sogar eigens in die traditionelle Thurgauer Tracht und geniesst es, in eine längst vergangene Zeit eintauchen zu können.

Weitere Informationen im Internet: www.kreisel.ch und www.ballenberg.ch