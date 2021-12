Bischofszells Stadtpräsident Weingart bilanziert das Jahr 2021

BISCHOFSZELL Der Stadtrat geniesst grosses Vertrauen im Stimmvolk Stadtpräsident Thomas Weingart blickt auf das zweite Jahr im Zeichen der Coronapandemie zurück. Mit der Revision der Gemeindeordnung und der Revision der Ortsplanung konnten zwei grosse Projekte abgeschlossen werden. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 27.12.2021, 17.30 Uhr

Stadtpräsident Thomas Weingart im Frauenrosengarten; unter ihm das Areal der früheren Bischofszeller Papierfabrik. Bild: Ralph Ribi (Bischofszell, 14. Dezember 2021)

Welch eigenartiges Jahr 2021 in Bischofszell doch war! Pandemiebedingt ruhig wie selten zuvor und dennoch bedeutungsvoll, weil zukunftsweisend. «Mit der Revision der Gemeindeordnung und mit der Revision der Ortsplanung haben zwei ganz grosse Projekte das politische Jahr geprägt», sagt Stadtpräsident Thomas Weingart. Mit der neuen Gemeindeordnung wird zum Beispiel dem Stadtrat die Kompetenz übertragen, über Einbürgerungsgesuche zu entscheiden.

Der überarbeitete Rahmennutzungsplan, der so fundamentale Instrumente wie den Zonenplan und das Baureglement beinhaltet, legt wiederum die Entwicklung der Stadt in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren fest. Was heuer entschieden worden ist, wird also für längere Zeit als Massstab und Richtschnur dienen.

Dass die Zustimmung des Souveräns zu diesen wichtigen Weichenstellungen mit einem Ja-Stimmen-Anteil von jeweils über 70 Prozent überaus deutlich ausgefallen, freut Weingart besonders. Das sei bei solchen Vorlagen nicht selbstverständlich und zeuge vom grossen Vertrauen in den Stadtrat. In trockenen Tüchern sei die Ortsplanungsrevision aber noch nicht, räumt Weingart ein. Zum einen stehe die Genehmigung des Kantons noch aus, zum andern könnten Rekurse nicht ausgeschlossen werden.

Stadt findet langsam ihren Rhythmus wieder

Das zweite Pandemiejahr hat sich nach Einschätzung des Stadtpräsidenten in Bischofszell nicht ganz so schlimm ausgewirkt als befürchtet. Der Lockdown 2020 habe doch sehr vieles ins Stocken gebracht und verzögert, während man in diesem Jahr den Rhythmus einigermassen wieder gefunden habe. Man habe sich – zumindest in manchen Bereichen – zaghaft an die Normalität herangetastet. So sei es, wenn auch unter Auflagen, möglich gewesen, den Adventsmarkt in der Altstadt wieder durchzuführen, und die Hoffnung, die Rosen- und Kulturwoche im nächsten Jahr durchführen zu können, lebe.

Begonnen hat das Jahr 2021 freilich wenig verheissungsvoll, ja sogar erschreckend, wie Weingart nicht verschweigt. Im städtischen Altersheim Bürgerhof sei ein Drittel der Bewohner innert kurzer Zeit der Coronapandemie zum Opfer gefallen. Die vielen Blumen und die Fotos der Verstorbenen im Eingangsbereich zu sehen, das sei ihm nahegegangen, gesteht der Stadtpräsident. Weingart hält inne und sagt:

«Es war einer der bittersten Momente in meiner bisherigen Amtszeit.»

Leider spitze sich die Situation jetzt wieder zu. So habe man etwa die Arbeiten auf einer städtischen Baustelle wegen Corona einstellen müssen. Sorgen bereiten dem Stadtpräsidenten vor allem die Auswirkungen auf den Bildungsbereich. Das Schulsystem stosse durch die vielen Tests und Ausfälle zusehends an Grenzen. Es müsse immer häufiger improvisiert werden.

Behörde arbeitet ohne internen Zwist

Dass der weitgehende Verzicht auf das gewohnte Leben an den Einwohnerinnen Einwohnern nicht spurlos vorübergeht, bleibt dem Stadtpräsidenten nicht verborgen.

«Ich habe in diesem Jahr den Eindruck gewonnen, dass manche Leute plötzlich dünnhäutiger sind.»

Man suche vermehrt das Rathaus auf und nutze die Gelegenheit, um dort gewissermassen Dampf ablassen zu können.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden ist Bischofszell von Querelen und Streitigkeiten in der Exekutive verschont geblieben. Der Stadtpräsident weiss diesen Umstand sehr zu schätzen. Die Behördenarbeit könne durch Unstimmigkeiten oder persönliche Animositäten empfindlich gestört werden. Damit es nicht soweit kommt, gehöre aber auch Glück.

Idealerweise finde in einer Behörde eine «konstruktive Reibung» statt. «Das Bischofszeller Stimmvolk hat aber schon ein gutes Händchen, wenn es darum geht, die Mitglieder des Stadtrates zu wählen», sagt das seit 2015 amtierende Stadtoberhaupt.

Auf die Planung folgt die Realisierung

Im kommenden Jahr wird sich der Stadtrat laut Weingart mit der Umsetzung der revidierten Ortsplanung zu befassen haben. Man habe sich bei der Richtplanung Ziele gesetzt und diese dürften nicht zum Papiertiger verkommen. Weitere wichtige Aufgaben seien die Projektierung «Neugestaltung Bahnhofplatz» sowie die nächsten Massnahmen zur Sanierung der Haldenstrasse und zur Realisierung des Wärmeverbunds.

Weingart gibt zu bedenken, dass die beiden letztgenannten Vorhaben noch viel Geduld erfordern werden.

«Auch wenn nur kleine Schritte möglich sind, so wollen wir 2022 doch entscheidend vorwärtskommen.»

Beim geplanten Wärmeverbund gelte es, Partner zu finden. Diesbezüglich sehe es aber gut aus.

Ein neues Kapitel wird nach den Worten des Stadtpräsidenten im Rathaus aufgeschlagen. Mit der Einführung des sogenannten Geschäftsleitungsmodells verlagert sich die Tätigkeit des Stadtrates auf die strategische Ebene, während gleichzeitig eine Entlastung von operativen Aufgaben erfolgt.

Probleme vermehrt als Region lösen

Weingart blickt über die Stadtgrenzen hinaus. In seiner Funktion als Präsident der Regionalplanungsgruppe Mittelthurgau möchte er erreichen, dass Probleme im 18 Gemeinden umfassenden Bezirk Weinfelden vermehrt regional gelöst werden:

«Ich merke je länger je mehr, dass Bischofszell allein nicht viel erreichen kann.»

Sinnvoll wäre es, Fragen der Raumplanung regional zu behandeln. Weingart ist sich bewusst, dass es in den Mittelthurgauer Gemeinden unterschiedliche Rahmenbedingungen und Interessen gibt, was die Aufgabe erschwert.

Weingarts Highlight im Jahr 2021 «Wenn Kinder ins Rathaus kommen, sind das für mich immer erfrischende und beglückende Momente. Dass wir einen Kinderrat haben, ist für mich ein Highlight.»

Weingarts Ärger im Jahr 2021 «Ein Ärgernis war für mich der Schadenfall in der Kirchgasse. Da habe ich den Eindruck, dass es dem Hausbesitzer darum geht, den Stadtrat schlecht zu machen.»

Weingarts Hoffnung fürs Jahr 2022 «Ich hoffe, dass wir in kleinen Schritten zur Normalität zurückfinden. Ich habe gemerkt, dass mich die Belastung an Grenzen gebracht hat. Ich hoffe daher, gesund zu bleiben.»

Weingarts Bedenken fürs Jahr 2022 «Dem Grossen Rat und der Regierung fehlt die Sensibilität für strukturschwache Gemeinden. Wenn diese Entwicklung andauert, wird es für Bischofszell sehr, sehr schwierig.»

