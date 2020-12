BISCHOFSZELL Stadtpräsident Thomas Weingart sieht die wichtigen Projekte trotz Pandemie weiter auf Kurs Die Krise drückt aufs Gemüt. Diese Feststellung gilt besonders für die Rosenstadt im Thurgau, die ihre wichtigsten Veranstaltungen wegen des Coronavirus heuer nicht durchführen konnte. Georg Stelzner 28.12.2020, 16.30 Uhr

Stadtpräsident Thomas Weingart im Treppenhaus des Bischofszeller Rathauses. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 9. Dezember 2020)

«Wir biegen auf die Zielgerade ein», stellte Stadtpräsident Thomas Weingart vor einem Jahr an dieser Stelle fest. Daran hat sich seither nichts geändert, doch die Coronakrise hat bewirkt, dass der direkte Weg mitunter versperrt ist und der eine oder andere Umweg in Kauf genommen werden muss.

«Es gibt schon einige Dinge, die wir heuer gerne zu Ende gebracht hätten», räumt Weingart ein. Gemeint sind zum Beispiel die Revision der Ortsplanung oder die Überarbeitung der Gemeindeordnung. Jetzt brauche es eben – wie so oft in der Politik – noch etwas mehr Geduld.

2020 war ein «Zwischenjahr» ohne Volksentscheid

Der Stadtpräsident begegnet dem Ungemach mit Realismus: «Jedes grosse Projekt hat ­irgendeinen Haken.» Weingarts Wehmut hält sich daher in Grenzen. Nichts ist seiner Meinung nach so dringend, dass eine Verzögerung grösseren Schaden anrichten könnte.

Im Moment befinde man sich gewissermassen in einem «Zwischenjahr». Vieles bestehe erst auf dem Papier, und Volksentscheid habe es dieses Jahr auch keinen gegeben.

Laut Weingart hat sich der Stadtrat für die laufende Legislaturperiode 86 Ziele gesetzt. «Wir sind überall auf Kurs», betont er und überrascht mit der Aussage, dass 2020 gar nicht das schwierigste Jahr seiner bisherigen Amtszeit gewesen sei. «Es war aber für alle eine herausfordernde Zeit», gesteht Weingart ein und rät, trotz allem positiv zu denken.

Geschick und Ausdauer machen sich bezahlt

Von der breiten Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, scheint in der Jahresbilanz auch ein grosser, in seiner Tragweite nicht zu unterschätzender Wurf auf: Die Bemühungen, bei einem Pumpwerk auf Stadtgebiet eine Trinkwasserschutzzone auszuscheiden, wie es vom Bund gefordert wird, waren nach jahrelangen Verhandlungen von Erfolg gekrönt.

Stadtpräsident Thomas Weingart weist auf die spezielle Situation Bischofszells hin: «Wir haben eine sehr aktive Bevölkerung. Dies ist eine grosse Qualität unseres Städtlis, das unter der Coronakrise jetzt extrem leidet.»

Dazu war ein Landabtausch nötig, dem beide Parteien zustimmen mussten. Es ging um eine Fläche von 255 Aaren. Weingart spricht von einer «diplomatischen Meisterleistung». Ziel sei eine einvernehmliche Lösung gewesen, um ein Enteignungsverfahren mit all seinen unschönen Begleiterscheinungen vermeiden zu können.

Konzept für Langsamverkehr ist in Umsetzungsphase

Fortschritte konnten auch bei der Umsetzung des Konzepts für den Langsamverkehr erzielt werden. Dieses hat einen umso höheren Stellenwert, als das Projekt einer Entlastungsstrasse vom Tisch ist. Ein Hauptaugenmerk werde dabei auf sichere Schulwege gelegt, erklärt der Stadtpräsident. Ein aktuelles Beispiel betreffe die Laagerstrasse.

Im nächsten Jahr werde man öffentliche Gebäude mit Velopumpen ausstatten und weitere Fahrradständer und E-Bike-Ladestationen errichten. Der Stadtrat wird gemäss Weingart auch nichts unversucht lassen, um die Interessen Bischofszells im Zuge der Sanierung von Kantonsstrassen durchzusetzen – zum Beispiel, was Radwege anbelangt.

Politische Partizipation stösst an Grenzen

Erheblichen Schaden hat die Coronapandemie im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich der Stadt angerichtet. Zudem zerschellte Weingarts Ende 2019 geäusserter Wunsch, die Bischofszellerinnen und Bischofszeller mögen in Zukunft noch mehr Interesse an politischen Prozessen und Entscheidungen zeigen, am Wüten des Coronavirus.

So konnte in diesem Jahr nur eine Gemeindeversammlung durchgeführt werden, und die Infoanlässe des Stadtrates waren nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich. Die Teilnehmerzahlen lagen jeweils weit unter dem Durchschnitt.

Bevölkerung musste auf vieles verzichten

Viele Einwohner kennen ein Jahr ohne Fasnachtsumzug, ohne Rosen- und Kulturwoche und ohne Adventsmarkt gar nicht. Für sie war es eine besonders schmerzhafte Premiere.

«Wir haben eine sehr aktive Bevölkerung. Dies ist eine grosse Qualität unseres Städtlis, das unter der Coronakrise jetzt extrem leidet», konstatiert der Stadtpräsident. Auch kleinere Veranstaltungen wie das Badi- und Kinderfest oder Events des Kulturvereins Literaria würden vermisst.

Der Stadtrat habe daher nach Möglichkeiten gesucht, den Einwohnern eine Freude zu bereiten, sagt Weingart. Zuletzt seien es die «Fensterkonzerte» in den Wohnquartieren und die an ausgewählte Einwohner verteilten «Ufstellerli» gewesen.



Aufsteller und Ablöscher im Jahr 2020 Stadtpräsident Thomas Weingart ist beeindruckt von der Art und Weise, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt die Herausforderungen der Coronapandemie gemeistert haben – sei es im Rathaus, im Altersheim Bürgerhof oder in anderen Tätigkeitsbereichen. «Die Leute sind zum Teil über sich hinausgewachsen», stellt Weingart fest. Anerkennend äussert er sich auch über die Nachbarschaftshilfe, die im Frühjahr mit Hilfe von Quartiervereinspräsidenten und Privatpersonen binnen weniger Stunden auf die Beine gestellt worden sei. Das konstruktive Klima im Stadtrat kann laut Weingart gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es werde hart in der Sache, aber respektvoll im Ton diskutiert. Die drei neuen Mitglieder seien ausnahmslos eine Verstärkung. Die Rolle des Polizisten, der in der Coronakrise nun Gastwirte und Marktfahrer kontrollieren lasse, behage ihm hingegen gar nicht, gesteht der Stadtpräsident. Es sei aber seine Aufgabe, die Einhaltung der Gesetze sicherzustellen. (st)