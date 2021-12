SP Bischofszell fordert Tempo 30 im Stadtzentrum

BISCHOFSZELL SP fordert in einer Petition Tempo 30 im Stadtzentrum Die SP nimmt die geplante Sanierung der Poststrasse zum Anlass, den Stadtrat Bischofszell zu beauftragen, ein Gutachten für die Einführung von Tempo 30 auf den Hauptverkehrsachsen zu erstellen. Georg Stelzner 16.12.2021, 11.50 Uhr

Die Poststrasse, Blickrichtung Kreisel beim Bahnhof Bischofszell Stadt. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 29. November 2021)

Am «Inforum» vom 21. September informierte der Stadtrat Bischofszell darüber, dass der Kanton mit dem Projekt «Sanierung Poststrasse» eine der Hauptverkehrsachsen durch Bischofszell komplett sanieren möchte. Die Planauflage erfolgte im Oktober 2021, Baubeginn soll im April 2022 sein. Abgeschlossen wird das Projekt in Juni 2023 mit dem Aufbringen eines neuen Deckbelages.

Keine markante Zeiteinbusse zu erwarten

Die SP Bischofszell möchte mittels Petition an den Stadtrat erreichen, dass ein Gutachten für die Einführung einer 30er Zone für die Hauptverkehrsachsen erstellt wird. Konkret geht es der SP um folgende Strassenabschnitte: Grabenstrasse ab Kreisel «Schiff» bei der Bruggmühle bis zum Grubplatz; Bahnhofstrasse ab Grubplatz bis zum Kreisel Bahnhof Bischofszell Stadt; Poststrasse ab Steigstrasse, Abzweiger Schützengütlistrasse bis Schwimmbad.

Folgende Gründe sprechen nach Ansicht der Sozialdemokraten für eine 30er Zone im Stadtzentrum: Erhöhung der Sicherheit für den Langsamverkehr (Fussgänger, Velofahrer, E-Fahrzeuge, Schulkinder, Anwohner); Aufwertung des Stadtkerns rund um den Grubplatz (die beiden Stadtteile würden näher zusammenrücken); Steigerung der Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsqualität; Reduktion der Schadstoff-und Lärmemissionen; ruhigeres und flüssigeres Fahrverhalten, stetiger Verkehrsfluss auf tiefem Geschwindigkeitsniveau; Verminderung des Durchgangsverkehrs. Die SP geht davon aus, dass die Zeiteinbusse für Fahrzeuglenker bei Tempo 30 nur gering wäre.

Realisierung im Zuge anderer Vorhaben

Die SP gibt zu bedenken, dass gemäss durchgeführter Messungen in den letzten Jahren bereits heute auf diesen Strassenabschnitten kaum Tempo 50 erreicht wird. Die Einführung einer 30er Zone könnte, so die Vorstellung der SP. im Rahmen der Projekte «Umgestaltung Bahnhofplatz» und «Sanierung Poststrasse» berücksichtigt werden.

Da in gängigen 30er Zonen keine Fussgängerstreifen vorgesehen sind, schlägt die SP vor, zusammen mit dem Tiefbauamt des Kantons und der Volksschulgemeinde Bischofszell eine sichere Überquerung der Strassen zu ermöglichen. Zweckdienliche Massnahmen könnten Fussgängerstreifen, Inseln, Bodenmarkierungen oder Hindernisse sein.

Folgende Passagen sollten dabei im Fokus stehen: Poststrasse, Abzweiger Sonnenstrasse (vor allem aus Rücksicht auf die Schulkinder des Schulhauses Hoffnungsgut); alle Überquerungen beim Kreisel Bahnhof Bischofszell Stadt; Bahnhofstrasse, Höhe Grubplatz; Steigstrasse, Höhe Restaurant Eisenbahn respektive Espen- und Schützengütlistrasse.

Stadtrat wird beim Kanton vorstellig

Stadtpräsident Thomas Weingart teilt auf Anfrage mit, dass der Stadtrat entschieden habe, das Anliegen der SP dem Kanton zu unterbreiten. Allerdings werde man vorschlagen, die Temporeduktion auf den Abschnitt «Schiff»-Kreisel bis Bahnhofkreisel (betrifft somit die Graben- und die Bahnhofstrasse) zu beschränken. Eine entsprechende Massnahme auf der Ost/West-Achse, also auf der Poststrasse, sei in Anbetracht eines bereits vorliegenden Road-Safety-Audits des Kantons unrealistisch. «Da ist die SP zu spät dran», stellt Weingart fest.

Anders als die SP erachtet der Stadtrat eine Abschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h als zweckmässiger als eine Tempo-30-Zone, weil so die bestehenden Fussgängerstreifen erhalten blieben. An den Kosten für das Gutachten muss sich die Stadt mit einem Anteil von 50 Prozent beteiligen, was laut Weingart aber zu verkraften sei. Zur Situation auf der Grabenstrasse: Messungen im September 2020 haben gezeigt, dass die Strasse täglich von rund 13’000 Fahrzeugen befahren wird. Aufwärts waren damals 3 Prozent zu schnell unterwegs, abwärts 9 Prozent.