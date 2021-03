BISCHOFSZELL So viele Stellenlose wie selten zuvor: Kompass Arbeitsintegration braucht dringend Aufträge Infolge der Coronapandemie ist die Arbeitslosenquote im Kanton Thurgau angestiegen. Kompass Arbeitsintegration beschäftigt deshalb so viele Leute wie kaum zuvor. 01.03.2021, 16.45 Uhr

Peter Studer, Abteilungsleiter der Industriewerkstatt von Kompass Arbeitsintegration. Bild: PD

Kompass Arbeitsintegration in Bischofszell bekundet in der Coronakrise Mühe, neue Aufträge zu bekommen. Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Thurgau angestiegen. Kompass Arbeitsintegration beschäftigt deshalb so viele Stellenlose wie kaum zuvor.

Die Krux: Es ist derzeit schwierig, Partner zu finden, die Projekte auslagern oder einzelne Arbeitsschritte in Auftrag geben. Gerade dies aber wäre nötig, damit Stellenlose in der Wirtschaftskrise auf den Wiedereintritt ins Erwerbsleben optimal vorbereitet werden können.

Appell an Gewerbe und Industrie

«Wir sind darauf angewiesen, dass uns Gewerbe und Industrie jetzt Aufträge erteilen, die sie sonst nicht konkurrenzfähig erledigen könnten. Damit können wir beidseitig die Vorteile nutzen, um die Coronakrise zu meistern», sagt Kompass-Geschäftsleitungsmitglied Joachim Brunnschweiler. Er ist für die Werkstätten bei Kompass Arbeitsintegration zuständig.

Peter Studer, der Abteilungsleiter der Industriewerkstatt von Kompass Arbeitsintegration, hat die Kapazität seines Bereichs in den vergangenen Monaten ausgebaut, um auf die steigende Arbeitslosigkeit einzugehen.

Weil die Zahl der Teilnehmenden im Programm zur vorübergehenden Beschäftigung in den letzten Monaten enorm angestiegen ist, ist er froh, wenn er ihnen Arbeiten geben kann, die Sinn stiften und motivieren. Sie sollen helfen, stellenlose Menschen wieder in den Berufsalltag zu integrieren.

Wie ein «Billiglohnland in der Region»

Die Chance, so Brunnschweiler, liege darin, dass Arbeiten, die in der Schweiz nicht mehr zu konkurrenzfähigen Bedingungen ausgeführt werden können, trotzdem nicht ins Ausland verlagert werden müssen. «Kompass Arbeitsintegration wird damit zum ‹Billiglohnland in der Region›», sagt Brunnschweiler mit einem Augenzwinkern und hofft, dass Gewerbe- und Industriebetriebe diese Chance nutzen.

«Kompass bietet bezahl- bare Schweizer Qualität, kurze Wege und es gibt keine sprachlichen Barrieren.» Studer erklärt, welche Aufträge problemlos und ohne die regionale Wirtschaft zu konkurrenzieren, an eine Arbeitsintegrationsfirma ausgelagert werden können: «Schon seit Jahren werden im Kompass verschiedene Montagearbeiten ausgeführt, Halbfabrikate weiterverarbeitet, konfektioniert, etikettiert und verpackt.»

Geschenksets und Werbeartikel

Es sei aber auch keine Seltenheit mehr, dass Kompass Arbeitsintegration Aufträge von Werbeagenturen oder Marketingabteilungen grösserer Firmen erledigt, sagt Brunnschweiler: «Gegenwärtig stellen wir Geschenksets einer bedeutenden Bank zusammen oder bearbeiten Werbeartikel.»

Grossverteiler oder Detailhändler hätten auch schon Verkaufsdisplays zusammenbauen und diese mit ihren Produkten füllen lassen, führt Studer weiter aus. «Wir können Gesamtlösungen anbieten. Wenn wir selber nicht in der Lage sind, Teilschritte oder grosse Mengen zu bewältigen, nutzen wir unser Netzwerk und suchen Unterstützung bei anderen sozialen Institutionen.» So gesehen ist die Zusammenarbeit zwischen regionalen Betrieben und Kompass Arbeitsintegration in mancher Hinsicht wertvoll.» (red)

Weitere Informationen und Kontakt: Joachim Brunnschweiler, Telefon 071 424 00 32; joachim.brunnschweiler@vereinkompass.ch; www.vereinkompass.ch