Die beste Konditorin der Schweiz kommt aus Sulgen

Lucia Röllin wurde am 4. August 1986 in Niederuzwil geboren und wuchs in Niederbüren auf, wo sie auch in die Primarschule ging. Die Sekundarschule besuchte sie in Gossau («Maitlisek») und in Sitterdorf (Bruggfeld). Nach der dreijährigen Lehre bei Wellauer in Amriswil und einem Sprachaufenthalt in England absolvierte Lucia Röllin die Berufsmittelschule in Frauenfeld. Von 2006 bis 2012 war Dober in Flawil ihr Arbeitgeber. Seit Herbst 2012 stellt Lucia Röllin ihr Können in den Dienst der Firma Mohn. Ihr Hobby, das Akkordeonspielen, übt sie im Musiktreff Bischofszell aus. Eine weitere Leidenschaft ist das Skifahren. Seit dem Jahr 2000 wohnt Lucia Röllin in Bischofszell. (st)