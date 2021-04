Bischofszell Schmackhafte Güggeli vom Grill Jeden Dienstag gibt es in Bischofszell bei Bajram Osmani grillierte Natura Güggeli. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 19.04.2021, 16.00 Uhr

Grillprofi Bajram Osmani nimmt ein Güggeli vom Spiess. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Ein köstlich würziger Duft von grillierten Poulets steigt in die Nase. «Heute ist Güggeli-Tag», steht in grossen Lettern am Strassengrillwagen geschrieben. Bajram Osmani nimmt ein knuspriges Poulet vom Spiess, zerlegt es mit der Geflügelschere in zwei Teile und steckt es in eine Tüte. Der Grillprofi bedankt sich bei seiner Kundin und wünscht ihr «en Guete». Bajram Osmani ist mit seinem Natura Güggeli-Wagen jeweils am Dienstag in Bischofszell – beim Bahnhof, an der Steigstrasse 1.

Der gebürtige Kosovare lebt seit 1993 in der Schweiz und ist gelernter Gipser. Seit bald 14 Jahren arbeitet er als selbstständiger Grilleur in Zusammenarbeit mit der Natura Güggeli AG. Der 54-Jährige erzählt, dass er seinen Job liebe und den Kontakt zu seiner Kundschaft sehr schätze. Den Grossteil seiner Kunden kenne er inzwischen – es seien mehrheitlich Handwerker, Geschäftsleute, aber auch Familien.

Bajram Osmani ist von Dienstag bis Samstag mit seinem mobilen Grillwagen unterwegs – an Standplätzen in den Kantonen Thurgau und St.Gallen. Der Grilleur holt jeden Morgen bei der Frifag in Märwil die gewürzten ganzen Poulets und Pouletschenkel. Diese legt er in die eingebaute Kühlzelle, die sich in seinem Grillwagen befindet, und grilliert dann die Güggeli vor Ort. «Ich verkaufe jede Woche im Durchschnitt 400 bis 450 essfertige Poulets», verrät Bajram Osmani. Mittlerweile wisse er ziemlich genau, wie viele Grillhähnchen er an den jeweiligen Standorten brauche – es seien Erfahrungswerte. Wenn er am Abend ein oder zwei Poulets übrig habe, bringe er diese seinen Nachbarn. Seit der Coronakrise sei der Absatz gestiegen. «Weil die Leute nicht mehr im Restaurant essen können, holen sie sich die Speisen nach Hause.»

28 Güggeli-Grilleure an 160 Standorten Natura Güggeli AG nahm 1998 die erste fahrende Güggeli-Bratstation in Betrieb. Das Unternehmen funktioniert nach dem Franchising-System. Das Mutterhaus in Märwil sorgt dafür, dass die Franchise-Nehmer frühmorgens die frisch geschlachteten und gewürzten Güggeli abholen können. Hauptlieferant ist die Frifag Märwil AG. In der gesamten Schweiz sind zum heutigen Zeitpunkt 28 selbstständige Grillprofis in 18 Kantonen und rund 160 Standorten mit ihren hochwertig ausgestatteten Fahrzeugen unterwegs. Standplätze unter: www.natura-gueggeli.ch.

Die Güggeli stammen ausschliesslich von Schweizer Bauernhöfen, aufgezogen nach entsprechenden tierfreundlichen Richtlinien. Die lückenlose Rückverfolgbarkeit bis zum Bauernhof ist garantiert, die Kerntemperatur von über 70 Grad bei den verkaufsfertigen Poulets festgelegt. Diese und noch weitere Werte protokolliert Bajram Osmani. Denn der gesamte Arbeitsbereich könne unangemeldet vom Lebensmittelinspektor kontrolliert werden. Die Riesenbrezel und Bürli, die Bajram Osmani verkauft, bezieht er bei Bäckereien in der Umgebung. Ihm selber seien die Poulets in all den Jahren noch nie verleidet. «Ich esse drei- bis viermal in der Woche Güggeli – denn die Natura Güggeli sind die besten, die es überhaupt gibt.»