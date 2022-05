Entlang der Bischofszeller Poststrasse werden 39 Bäume gefällt

Am nächsten Montag, 16. Mai, beginnt die Sanierung der Poststrasse und des Kreisels beim Bahnhof Bischofszell Stadt. Für die Ausführung der Arbeiten wird bei guter Witterung mit einer Bauzeit bis Frühjahr 2023 gerechnet. In dieser Zeit erfolgt die Verkehrsführung mit einer Einbahnregelung Richtung Niederbüren. Der Verkehr wird einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Kreisel wird komplett in Beton erneuert. Zeitgleich wird die Poststrasse inklusive Gehwege zwischen Türkeistrasse und dem Bahnübergang Steigstrasse saniert. Für die Strasse ist ein Vollausbau notwendig. Die Strassenentwässerung wird den heutigen Normen angepasst und die Werkleitung bei dieser Gelegenheit erneuert. Zudem wird der Strassenquerschnitt so weit angepasst, dass den Bedürfnissen des Langsamverkehrs Rechnung getragen wird. Es werden ein beidseitiger Radstreifen und im Bereich Türkeistrasse/Sonnenstrasse Mehrzweckstreifen für die Radfahrerquerung realisiert sowie neue Schutzinseln für Fussgänger und Querungshilfen erstellt. Die Fussgänger werden gebeten, die Signalisationen zu beachten. Der direkte Weg über den Kreisel in die Bahnhofstrasse wird während der Bauarbeiten nicht möglich sein. (red)