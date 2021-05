BISCHOFSZELL Quartierverein erhebt Einsprache gegen die Einstufung des Nagelparks als Zone für öffentliche Bauten Stadtpräsident Thomas Weingart verteidigt den Entscheid, der im Zuge der Ortsplanungsrevision getroffen wurde. Der Stadtrat habe eine Interessenabwägung vornehmen müssen und sei zur Überzeugung gelangt, dass eine Bebauung des Grundstücks unwahrscheinlich ist. Georg Stelzner 09.05.2021, 16.55 Uhr

Blick aus der Vogelperspektive auf die Wiese bei der Johanneskirche, den sogenannten Nagelpark. Bild: Manuel Nagel (Bischofszell, 7. Mai 2021)

Wird die Wiese bei der Johanneskirche, auch bekannt als Nagelpark, zur Nagelprobe für die Revision der Bischofszeller Ortsplanung? In zehn Eingaben wird der Umstand beklagt, dass dieses Areal weiterhin grösstenteils Zone für öffentliche Bauten bleibt und nur eine vergleichsweise kleine, abschüssige Fläche als Freihaltezone gelten soll.

Zu den Parteien, die Einsprache erhoben haben, gehört der Quartierverein Untere Altstadt. Dessen Präsident, Gianni Christen, garniert die Diskussion mit einer Prise Pathos:

«Wenn die Altstadt das Herz Bischofszells ist, dann ist die Kirchenwiese die Lunge!»

Mit der Einsprache wolle man sicherstellen, dass auf der Kirchenwiese auch in Zukunft keine Gebäude errichtet werden können, erklärt Christen.

Kinder bangen um ihre Spielwiese

Im Quartierverein ist man nicht nur wegen einer möglichen Beeinträchtigung des Ortsbildes, sondern noch aus einem anderen Grund gegen die Zone für öffentliche Bauten. Die Vereinsmitglieder fürchten um den Fortbestand des Nagelparks als Spielwiese für ihre Kinder. Dass diese sich dort gerne aufhalten, ist unbestritten. Ebenso die Freude darüber, dort gefahrlos herumtollen zu können.

«Ich bin oft mit Freunden hier und ich würde die Wiese sehr vermissen», sagt der neunjährige Emir. Marlon, acht Jahre alt, spielt hier gerne Fangis und Versteckis. Der neunjährige Lukas möchte auf der Wiese Geburtstag und andere Feste feiern. Auch Elena gerät ins Schwärmen. Das siebenjährige Mädchen hat sogar Unterschriften gesammelt. «Der schöne Platz soll nicht für Häuser geopfert werden», steht auf einem Blatt Papier mit zahlreichen Unterschriften anderer Kinder. Es ist inzwischen ebenfalls im Rathaus abgegeben worden.

Um diese Wiese bei der Johanneskirche dreht sich der Zwist. Bild: Manuel Nagel (Bischofszell, 7. Mai 2021)

Vorwurf der Instrumentalisierung

«Der Stadtrat nimmt sich der Anliegen von Kindern immer an», betont Stadtpräsident Thomas Weingart. Speziell in diesem Fall könne man die Optik der Mädchen und Buben auch gut nachvollziehen. Hier endet dann aber das Verständnis. Das sonst so besonnene Stadtoberhaupt gerät beinahe in Rage. Weingart lässt seinem Ärger freien Lauf:

«Die Hintergründe der Einsprache sind mehr als zweifelhaft.»

Der Stadtpräsident sieht im Vorgehen Christens eine fragwürdige Instrumentalisierung der Kinder. «Total daneben» ist das für ihn. Dadurch werde die Debatte emotional aufgeladen, was der Sache gar nicht dienlich sei, gibt Weingart zu bedenken. Pikantes Detail: Der Präsident des Quartiervereins Untere Altstadt ist auch Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes, der ebenfalls Einsprache erhoben hat. Weingart hat dazu eine klare Meinung:

«Ich hätte erwartet, dass Christen in der Lage ist, seine Anliegen mit fachlichen und sachlichen Argumenten darzulegen, ohne eine Polemik loszutreten.»

Stattdessen spanne Christen die Kinder für berufliche und private Ziele vor seinen Karren. Weingart bezweifelt zudem, ob die Kinder den genauen Sachverhalt überhaupt kennen und verstehen würden. Abgesehen davon seien sie nicht prozessfähig, weil sie nicht handlungsfähig sind. Dies sei aber eine Voraussetzung für eine Einsprache.

Abwägung verschiedener Interessen

Bleibt die Frage, weshalb der Stadtrat im Rahmen der Ortsplanungsrevision denn nicht die ganze Kirchenwiese zur Freihaltezone erklärt hat. Weingart schildert die Ausgangslage so:

«Der Stadtrat hatte hier eine Interessenabwägung vorzunehmen.»

Dabei seien mehrere Anliegen zu berücksichtigen gewesen: jene der Grundeigentümerin, also der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil, jene der Anwohner und jene des Ortsbildschutzes.

Thomas Weingart, Stadtpräsident von Bischofszell, bei der Glocke im Nagelpark. Bild: Andrea Stalder ( 17. Dezember 2019)

Dass das Grundstück in den nächsten zehn Jahren bebaut wird, sei dem Stadtrat unwahrscheinlich erschienen, führt Weingart aus. Im Bereich der Wiese existierten bereits grosse unterirdische Bauten, die von der Stadt und anderen Körperschaften als Archivräume genutzt werden. Dieser Umstand schliesse neue Hochbauten von vornherein praktisch aus. Im Übrigen dürften auf dem Grundstück ohnehin nur kirchliche Bauten entstehen, betont der Stadtpräsident.

Genau das hat die evangelische Kirchgemeinde aber in absehbarer Zeit nicht vor, wie Kirchenpräsident Thomas Friederich bestätigt. Zum Stellenwert der Kirchenwiese sagt er:

«Ich weiss, dass die Wiese, die auch immer wieder für kirchliche Aktivitäten zur Verfügung steht, von der Bevölkerung sehr geschätzt wird.»

Die Kirchenvorsteherschaft hat nach den Worten Friederichs von der neuen Orts- und Zonenplanung Kenntnis genommen, aber keinen Anlass gesehen, Einsprache zu erheben. Vom Vorgehen des Quartiervereins habe er nichts gewusst, sagt Friederich.

Im Quartierverein ist man optimistisch

Aufgrund der Einsprachen – die Frist lief letzte Woche ab – wird der Stadtrat nun allfällige neue Argumente im Rahmen einer weiteren Abwägung berücksichtigen und dazu auch die evangelische Kirchgemeinde wieder anhören. Ziel sei es, so Weingart, über die Ortsplanungsrevision im November dieses Jahres an der Urne abstimmen zu lassen.

Gianni Christen, Präsident des Quartiervereins Untere Altstadt. Bild: Ralph Ribi (2. März 2021)

Gianni Christen glaubt, dass die Einsprache des Quartiervereins Untere Altstadt gute Erfolgschancen hat. Er verweist auf die breit abgestützte Zustimmung zur Einsprache:

«Es sind sehr viele, die uns unterstützen.»

Den Vorwurf, Bischofszeller Mädchen und Buben für das Anliegen einzuspannen, weist der Quartiervereinspräsident entschieden zurück. «Die Kinder haben mich beim Unterschriftensammeln gesehen und beschlossen, meinem Beispiel zu folgen. Eine Beeinflussung hat es nicht gegeben.»