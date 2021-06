BISCHOFSZELL Premiere löst Begeisterung aus: Nach harter, konsequenter Arbeit bereit für einen Höhenflug Die «Pilots of the Daydreams» mit dem Bischofszeller Marco Predicatori veröffentlichen erstmals ein Album. Auch in der deutschen Fachpresse sorgt das Trio inzwischen für positive Schlagzeilen. Georg Stelzner 15.06.2021, 17.00 Uhr

Walo Bortoletto, Marco Predicatori und Biagio Anania sind die «Pilots of the Daydreams». Bild: Donato Caspari

Man kann die coronabedingten Erschwernisse des Privat- und Berufslebens beklagen, den Kopf in den Sand stecken oder sich in rebellischer Attitüde gegen die als Bevormundung empfundenen Vorschriften staatlicher Autoritäten auflehnen.

Man kann in der Krise aber auch eine Chance sehen und einen Weg einschlagen, den man unter normalen Umständen vielleicht nicht beschritten hätte, wofür freilich eine Portion Mut, Enthusiasmus und Entschlossenheit erforderlich ist.

Die Rockband «Pilots of the Daydreams» mit dem Bischofszeller Marco Predicatori, dem Weinfelder Biagio Anania und dem St.Galler Walo Bortoletto hat sich zur Freude ihrer Fans für letztere Variante entschieden und ist dafür belohnt worden. Im März kam «Angels Are Real», ihr erstes Album, auf den Markt.

Viel Zeit in die Promotion investiert

Wie war das möglich? Predicatori, der Leadsänger und Gitarrist, erklärt:

«Die Pandemie hat Gefühle hochgespült und den kreativen Prozess befeuert. Die Ideen sind nur so gesprudelt.»

Freude und Genugtuung, mit der Veröffentlichung des Albums eine nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklommen zu haben, sind hör- und spürbar.

Predicatori ist ein Perfektionist, und wenn er mit einem Produkt zufrieden und mit sich im Reinen ist, dann muss sehr vieles, wenn nicht alles, stimmen. Die auftrittsfreie Zeit sei auch genutzt worden, um die Promotion vorzubereiten, sagt er. «Das war knallharte Arbeit.» Der 56-Jährige weiss aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Branche, dass ohne diese Fleissaufgabe nicht einmal der sprichwörtliche Blumentopf zu gewinnen ist.

Album ist zur Gänze in der Schweiz entstanden

Die Band hat alle zehn Tracks des Albums live eingespielt. Nicht aus einer Laune heraus, sondern mit einem klar definierten Ziel vor Augen, wie Predicatori erläutert:

«Die Songs sollen authentisch klingen, und ich bin der Meinung, dass uns das gelungen ist.»

Alle Schritte im Zuge der Realisierung – Produktion, Mastering und Pressing – sind laut Predicatori in der Schweiz erfolgt. Auch dabei habe es sich um einen bewusst getroffenen Entscheid gehandelt.

Ein Grundprinzip der Band besteht im Anspruch, vom Konzept bis zur Vermarktung alles in eigener Regie zu machen. «Wir schöpfen aus der Arbeit, bei der wir uns gegenseitig unterstützen, eine ungeheure Kraft», erklärt Predicatori ein Erfolgsgeheimnis. Inhaltlich kreisen die Lieder um die Themen Liebe und Spiritualität sowie um die emotionalen Achterbahnen im Leben.

Auch in Deutschland Anerkennung gefunden

Die Premiere löst beim Trio verständliche Begeisterung aus, und diese dürfte sich schnell auf die Fangemeinde übertragen. Die digitale Version ist bereits auf den einschlägigen Streaming-Plattformen zu hören. Inzwischen ist man auch in Deutschland auf die «Pilots of the Daydreams» aufmerksam geworden.

Das in einer Auflage von 30'000 Exemplaren erscheinende Fachmagazin «Schall» widmet den drei Italo-Schweizern in der Ausgabe vom 26. April 2021 einen doppelseitigen Bericht, was einem publizistischen Ritterschlag gleichkommt. Der Musikstil der «Pilots» wird darin als Mix aus New Wave, Metal und Psychedelic bezeichnet und Predicatoris Stimme als «markant und durchdringend, wie eine Mischung aus Axl Rose und Bruce Dickinson» beschrieben.

Rückkehr auf die Bühne im Jahr 2022

Mit der Veröffentlichung des Albums habe man sehr viel erreicht, stellt Predicatori zufrieden fest. Dieses Erfolgserlebnis befruchte die künstlerische Arbeit. «Es sind bereits wieder drei neue Songs entstanden», erzählt der Leadsänger, der sich wie seine Kollegen danach sehnt, wieder live auftreten zu können.

Wegen der Coronapandemie mussten alle Konzerte auf nächstes Jahr verschoben werden. Der Bischofszeller Rockmusiker verspricht:

«Wir werden die Zeit bis dahin nutzen, um das Programm einzuüben und neue Songs zu komponieren.»

«Angel Are Real» ist als Digi-Pack-CD und als Digital-Album erhältlich; Bestellung im Internet auf www.cede.ch. Informationen über die Band auf www.potd.ch.