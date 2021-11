Stadtmusik Bischofszell unter neuer Leitung von Markus Egger

Bischofszell Mit viel Blasmusik in den Advent Kirchenkonzert der Jugendmusik Aach-Thur-Land und der Stadtmusik Bischofszell. Erwin Schönenberger 30.11.2021, 11.30 Uhr

Die Jugendmusik Aachthurland unter der Leitung von Sarah Bächi. Bild: Erwin Schönenberger

Nach den Covid-Problemen konnten die beiden Formationen am Sonntagnachmittag ihren Fans wieder den traditionellen musikalischen Abschluss des Bischofszeller Adventsmarktes anbieten. Und das zahlreiche Publikum kam in der Johanneskirche in den Genuss bester Blasmusik zur Einstimmung in die Adventszeit.

Dank der Zusammenarbeit der Musikvereine aus Sulgen, Kradolf und Bischofszell ist ein Ensemble entstanden, das sich der Nachwuchsförderung verschrieben und unter der Leitung von Sarah Bächi schon ein beachtliches Niveau erreicht hat. Mit rockigen Klängen aus Film und Schlager überzeugten die Jugendlichen restlos und sorgten mit ihren Klängen für einen beschwingten Auftakt des Adventskonzerts.

Die Stadtmusik unter der Leitung von Markus Egger. Bild: Erwin Schönenberger

Festliche Musik unter neuer Leitung

Dann war es an der Stadtmusik Bischofszell unter der neuen Leitung von Markus Egger zu zeigen, dass auch in der Coronazeit fleissig geübt worden ist. Man spürte die Freude der Musikantinnen und Musikanten, wieder einmal vor Publikum auftreten zu können. Und das hohe musikalische Niveau zeugte davon, dass die Musik auch in der schwierigen Zeit für viel Freude und kameradschaftlichen Zusammenhalt im Verein gesorgt hat. Durch die geschickte Wahl der Stücke wurde das Publikum gekonnt in die Adventszeit geführt und bei dem spanischen Weihnachtshit «Feliz Navidad» war man fast versucht, das Tanzbein zu schwingen. Und mit «A Jazzy Christmas» war leider schon der Höhepunkt und Abschluss des gelungenen Konzerts erreicht, bevor das Publikum mit «Macht hoch die Tür» selbst singend in die schöne und für viele auch schwierige Advents- und Weihnachtszeit entlassen wurde. Die Stadtmusik und Dirigent Markus Egger haben es verstanden, ein Programm einzustudieren, das auch von der musikalischen Qualität keine Wünsche offen liess.

Von Roger Ender zu Markus Egger Einige Besucher dürften überrascht gewesen sein, dass Markus Egger anstelle des bisherigen Dirigenten Roger Ender das Blasorchester der Stadtmusik Bischofszell leitete. Nach gut sieben Jahren hat sich der Verein aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen entschlossen, die Zusammenarbeit mit Roger Ender zu beenden. Mit dem St.Galler Markus Egger konnte eine Person gefunden werden, die den Verein mindestens bis zum nächsten Unterhaltungsabend führen wird. Markus Egger ist bei der Stadtmusik Bischofszell kein Unbekannter, hat er den Verein doch früher schon einmal während einiger Zeit aushilfsweise geleitet.