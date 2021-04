Am Rundgang mit dabei waren Sängerin und Dirigentin Lisa May und ihr Vater, der Komponist Peter Appenzeller. «Wir, das heisst eine Gruppe von Freunden, planen ein Projekt auf die Beine zu stellen, eine kleine Oper zur Geschichte ‹Abenteuer in der Neujahrsnacht›. Eine Komödie, aus der ein Libretto entstanden ist und in der ein Nachtwächter eine Rolle spielt», erzählt Lisa May. «Wir haben viele Ideen, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir an der Rosenwoche in Bischofszell dieses Stück aufführen werden.» (het)