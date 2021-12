Volksschulgemeinde Bischofszell kauft das "Haus der Musik"

BISCHOFSZELL Musikschule Bischofszell: Die letzte Hürde gemeistert Die Volksschulgemeinde Bischofszell erwirbt das «Haus der Musik» für 1,45 Millionen Franken und führt in Zukunft die Musikschule selbst. Georg Stelzner 05.12.2021, 16.30 Uhr

Präsidentin Corinna Pasche-Strasser führt in der Bitzihalle durch die Gemeindeversammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 2. Dezember 2021)

Der Weg zum Ziel «Integration der Musikschule in die Volksschulgemeinde Bischofszell» war lang, letztlich aber nicht so beschwerlich, wie man aufgrund mehrerer Hürden in Gestalt diverser Abstimmungen hätte annehmen können.

Nachdem die Stimmberechtigten am 28. November die Ergänzung der Gemeindeordnung an der Urne mit grosser Mehrheit genehmigt und damit grünes Licht für die Führung der Musikschule durch die Volksschulgemeinde Bischofszell gegeben hatten, war am Donnerstagabend die Gemeindeversammlung an der Reihe.

Kaufgeschäft ohne Gegenstimmen genehmigt

Die 65 erschienenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (Beteiligung: 0,92 Prozent) sagten bei lediglich zwei Enthaltungen und keiner einzigen Gegenstimme Ja zum Reglement der Musikschule und erklärten sich auch mit dem Kauf der Liegenschaft «Haus der Musik» zum Preis von 1,45 Millionen Franken einverstanden, wobei bei diesem Traktandum vier Enthaltungen gezählt wurden. Gegen den Kauf war niemand.

Das im 19. Jahrhundert errichtete Gebäude ist im Besitz der Stiftung «Haus der Musik», mit Beginn des neuen Jahres wird es der Volksschulgemeinde gehören. Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser sagte:

«Mit dem Erwerb der Liegenschaft an der Steigstrasse 3 in Bischofszell können die Räumlichkeiten für den Musikunterricht nun langfristig gesichert werden.»

Die für nächstes Jahr geplanten Nettoinvestitionen beziffert die Schulbehörde mit knapp einer Million Franken. Corinna Pasche-Strasser nannte unter anderem den Projektierungskredit «Ersatzbau Nord» und die Brandschutzmassnahmen in der Bischofszeller Schulanlage Hoffnungsgut.

Drei Viertel sind Personalaufwand Das Budget 2022 der Volksschulgemeinde Bischofszell basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 90 Prozent. Es weist einen Verlust in Höhe von 644’450 Franken aus, resultierend aus einen Aufwand von 24,967 Millionen Franken und einem Ertrag von 24,322 Millionen Franken. Mit einem Anteil von 76 Prozent steht der Personalaufwand klar an der Spitze, gefolgt vom Sach- und übrigen Betriebsaufwand mit 15 Prozent.

Einstimmiges Ja zum Budget 2022

Die Präsidentin stellte in Abrede, dass die Volksschulgemeinde Bischofszell zu viel Eigenkapital habe. Abgebaut werden könne dieses nur durch Defizite, was auch geschehe. Die Gemeindeversammlung bewilligte das Budget 2022, den Steuerfuss und die Investitionsrechnung in separaten Abstimmungen jeweils einstimmig.

Abschliessend informierte die Schulpräsidentin über das Projekt «Frühe Förderung». Es wird gemeinsam mit der Stadt Bischofszell und den Gemeinden Hauptwil-Gottshaus, Hohentannen und Zihlschlacht- Sitterdorf in Angriff genommen und von den beiden Kirchgemeinden unterstützt. Ziel sei es, eine Chancengerechtigkeit für alle Kinder zu ermöglichen.