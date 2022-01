Silvan Hengartner verlässt Grundbuchamt Bischofszell

BISCHOFSZELL Jetzt vermittelt er Wohneigentum Der Bischofszeller Silvan Hengartner wechselt vom Grundbuchamt zur Firma Fleischmann Immobilien. Der Region bescheinigt er grosses Potenzial. 13.01.2022, 12.00 Uhr

Vom Grundbuchverwalter zum regionalen Immobilienvermittler: Silvan Hengartner. Bild: PD

Mit 40 Jahren will Silvan Hengartner, der langjährige Leiter des Grundbuchamtes in Amriswil und Bischofszell, eine neue berufliche Herausforderung anpacken, bei der er auf seiner 25-jährigen Grundbucherfahrung aufbauen kann. In dieser Zeit hat er sich zum Grundbuchverwalter und Notar ausgebildet und die Besonderheiten von Immobilienverkäufen kennen gelernt.

Früh im Prozess unterstützen

Der Vater von zwei Kindern begleitet Immobiliengeschäfte seit seiner Lehre. Was Hengartner an der amtlichen und neutralen Beratung beim Grundbuchamt fasziniert, kann er nun in der Vermittlung von Liegenschaften weiterhin anwenden:

«Die Bandbreite der Tätigkeit macht es aus. Ich schätze den Kontakt mit den vielen unterschiedlichen Menschen.»

Hengartner freut sich, von nun an schon am Anfang in diesem Prozess unterstützend mitwirken zu können, und nicht erst am Schluss bei der Vertragsausarbeitung oder der Unterschrift auf dem Grundbuchamt.

Damit, so Firmeninhaber Werner Fleischmann, sei die neu hinzugewonnene Expertise ein Glücksfall für sein Unternehmen. Damit kann die vertiefte Beratungstätigkeit für Kunden und auch intern für Mitarbeitende ausgedehnt werden.

Vermittlung als «Schlüsselposition»

Hengartner weiss, wo den Menschen der Schuh drückt. Dies sei besonders hilfreich, wenn es darum geht, die unterschiedlichen Bedürfnisse mehrerer Parteien zu berücksichtigen. Hengartner denkt dabei an Familien-, erbrechtliche und finanzielle Konstellationen, aber auch an verschiedenste weitere private und berufliche Hintergründe. Deshalb sei die Immobilienvermittlung eine eigentliche «Schlüsselposition». Hengartner sagt:

«Am schönsten ist es, wenn Käufer und Verkäufer glücklich sind.»

An der neuen Aufgabe reizt Hengartner die Herausforderung, umfassend zu beraten und einen marktgerechten Preis zu ermitteln. Dabei ist er froh, auf die umfassenden Dienstleistungen des Teams seines neuen Arbeitgebers zurückgreifen zu können.

In der ersten Einarbeitungsphase wird Hengartner den Verkaufsprozess vertiefter kennen lernen und in den verschiedenen Fachabteilungen von Fleischmann Immobilien mitarbeiten. Gleichzeitig übernimmt er per sofort die Verantwortung für die Region Bischofszell, wo er grosses Potenzial sieht und sein Netzwerk optimal einbringen kann. Er freut sich ebenfalls darauf, ab Mitte Jahr zusätzliche Marktgebiete im Bezirk Weinfelden zu übernehmen.

Persönliche Beratung bleibt bedeutsam

Sowohl auf den Grundbuchämtern wie in der Immobilienbranche hat sich das Umfeld verändert, und die technischen Möglichkeiten bergen neue Chancen und bringen Vereinfachungen, weiss Fleischmann. Indes, so Hengartner: «Ich habe keine Bedenken, dass angesichts der zunehmenden Automatisierung persönliche Beratung überflüssig wird.» Im Gegenteil:

«Die Kunden werden anspruchsvoller, die Abwicklung wird komplexer.»

Er persönlich habe jedenfalls auf dem Grundbuchamt noch nie mit Online-Maklern zu tun gehabt, bei denen alles automatisiert ablaufen könnte. «Es zeigt sich spätestens auf dem Grundbuchamt, dass vertiefte lokale Marktkenntnisse und gute Kontakte zu Amtsstellen und Banken unerlässlich sind.» (red)