Haldenstrasse: Stadtrat Bischofszell befragt die Einwohner

HALDEN Jetzt haben die Einwohner das Wort: Drei Varianten stehen zur Auswahl Hangrutsch und gesperrte Verbindungsstrasse: Der Frust in der Bevölkerung wird immer grösser. Der Stadtrat Bischofszell führt nun eine schriftliche Befragung der Dorfbewohner durch und hofft auf ein klares Verdikt. Georg Stelzner 25.09.2021, 04.45 Uhr

Die Passage, wo der Hang ins Rutschen geraten ist, wird mit einer Blache abgedeckt. Bild: Manuel Nagel (Halden, 10. August 2021)

Ein ins Rutschen geratener Hang hat das 250-Seelen-Dorf Halden im Würgegriff. Die vorerst letzte Eskalationsstufe wurde im Mai 2016 erreicht, als die direkte Verbindungsstrasse nach Bischofszell aus Sicherheitsgründen für motorisierte, zweispurige Fahrzeuge gesperrt werden musste. Seither gab es mehrere Anläufe zur Lösung des Problems, durchschlagen werden konnte der Gordische Knoten jedoch bis heute nicht.

Nun holt der Stadtrat Bischofszell zu einem weiteren Befreiungsschlag aus: Er lädt die Bevölkerung diesen Herbst ein, an einer anonymen, schriftlichen Umfrage teilzunehmen. Auf diese Weise sollen alle Einwohner ab 16 Jahren die Möglichkeit haben, bis Ende Oktober ihre Präferenz für eine der drei noch zur Auswahl stehenden Sanierungsvarianten zu äussern - sei es uneingeschränkt oder mit Vorbehalt.

Die Befragung hat ausschliesslich konsultativen Charakter und soll zur reinen Bewertung der Varianten dienen. Der Stadtrat hofft auf ein klares Verdikt mit Signalwirkung beim Kanton. Am Donnerstagabend fand aus diesem Grund in der Bitzihalle ein Informationsanlass statt.

Unterschriftensammlung in Halden

Die jahrzehntelange Leidensgeschichte, vorgetragen von Stadtpräsident Thomas Weingart, nahm eine Dreiviertelstunde in Anspruch. Besser hätte man den komplexen und ermüdenden Charakter der Problematik nicht darlegen können. Geduldig hörten rund 70 Personen, mehrheitlich Einwohner Haldens, in der Bitzihalle zu, 37 weitere verfolgten das «Inforum» per Video von zu Hause aus. Weingarts ernüchterndes Zwischenfazit:

«Mit Rutschungen befassen wir uns

in Halden seit über einem halben Jahrhundert. Es wurden Massnahmen getroffen, die im langfristigen Kontext jedoch ihre Wirkung verfehlten.»

Inzwischen ist das Thema um eine Facette reicher: 108 Einwohner wollen sich nicht mehr vertrösten lassen. Sie verlangen mit ihrer Unterschrift eine schnelle Wiederherstellung der ramponierten Haldenstrasse in ihrem ursprünglichen Verlauf.

Werner Siegfried, ehemaliger Ortsvorsteher von Halden, hatte die Unterschriften dem Stadtpräsidenten noch vor Beginn der Veranstaltung überreicht. Weingart gab zu verstehen, dass der Stadtrat diese Aktion bestimmt nicht missachten wird, die geplante Befragung dadurch aber keineswegs hinfällig ist.

Drei Varianten stehen zur Auswahl

Die von den Unterzeichnern geforderte Sanierung der Haldenstrasse figuriert in der Befragung als Variante 1. Ihre Umsetzung würde rund 3 Millionen Franken kosten. Sie erfüllt, wie der Stadtpräsident ausführte, zum heutigen Zeitpunkt aber drei Anforderungen nicht: Einerseits ist die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben, anderseits ist sie weder bewilligungs- noch subventionsfähig.

Auf einer Infotafel wird das Phänomen des rutschenden Hangs erklärt. Bild: Manuel Nagel (Halden, 10. August 2021)

Dasselbe gilt für die 1,8 Millionen Franken teure Variante 2, welche den Neubau des Abschnitts Waldwies (Verbindung der Haldenstrasse mit der Oberen Haldenstrasse) vorsieht. Etwas bessere Realisierungschancen bescheinigt der Stadtrat der Variante 3 (Sanierung der Oberen Haldenstrasse und Instandstellung der Haldenstrasse für den Langsamverkehr), wäre hier die Bewilligungsfähigkeit doch zumindest ansatzweise erfüllt. Zudem ist sie mit 1,1 Millionen Franken die kostengünstigste Lösung. Längst vom Tisch ist der viel zu teure Bau einer Brücke über die Thur.

Pro und Kontra Strassensanierung

In der Diskussion kam die Rolle der Thur und deren Einwirken auf den Hangfuss zur Sprache. Weingart sagte, dass ihm nur ein vergleichbarer Fall bekannt sei, nämlich jener der Sitter in der Gertau. Im Hinblick auf eine Kostenbeteiligung des Kantons an der Sanierung gab der Stadtpräsident zu bedenken, dass sich das Wasserbaugesetz mittlerweile geändert habe und man deshalb vor einer neuen Situation stehe.

Die heutige Situation im Bereich des Hangrutsches: Für Autos ist kein Durchkommen mehr. Bild: Manuel Nagel (Halden, 10. August 2021)

Viele Haldner artikulierten am «Inforum» ihren grossen Frust und ihre wachsende Ungeduld. Vereinzelte zeigten sich mit der momentanen Situation aber auch zufrieden, weil das Verkehrsaufkommen seit der Strassensperrung spürbar abgenommen und die Sicherheit entsprechend zugenommen habe.

Ein Votant kritisierte den Kanton scharf und warf ihm vor, sich der Verantwortung zu entziehen, was gegenüber der Bevölkerung unanständig sei. Werner Siegfried appellierte an die Dorfbewohner, solidarisch zu sein, zusammenzuhalten und sich mehrheitlich für eine Variante zu entscheiden. Nur so werde man Gehör finden.

Vergleichbar mit einem Puzzle

Der Stadtpräsident zeigte Verständnis für die wiederholt geäusserte Forderung, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Er spüre den guten Willen der Bürger, sagte Weingart, warnte aber auch vor kontraproduktiven Schritten. Es sei wie in der Schule: Zuerst müsse man den Aufsatz schreiben, und dann werde dieser benotet.

Thomas Weingart verglich den steinigen Weg zum Ziel mit einem viel Geduld erfordernden Puzzlespiel:

«Wir müssen akribisch weiterarbeiten,

um beim Kanton ein Projekt einreichen

zu können, das die Anforderungskriterien erfüllt und genehmigt wird.»

Hinsichtlich einer Prognose, wann es so weit sein könnte, wollte sich der Bischofszeller Stadtpräsident nicht festlegen.