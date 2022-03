Sanierung des Seniorenzentrums Sattelbogen in Bischofszell

BISCHOFSZELL Das Resultat fällt überzeugend aus: In fünf Etappen wurde der «Sattelbogen» auf den neuesten Stand gebracht Die Gesamtsanierung des Seniorenzentrums Sattelbogen ist weitgehend abgeschlossen. Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2018 und wurden Ende 2021 abgeschlossen. Der bewilligte Baukredit von 9,5 Millionen Franken kann eingehalten werden. Georg Stelzner 01.03.2022, 18.15 Uhr

Blick in ein saniertes Zimmer im Seniorenzentrum Sattelbogen. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 25. Februar 2022)

Gut Ding braucht Weile, weiss der Volksmund. Umso grösser ist die Freude, wenn dieses Ding, in diesem Falle das Seniorenzentrum Sattelbogen, nicht nur gut ist, sondern sogar eine exzellente Figur abgibt. Dies nach einer umfassenden Sanierung, die im Frühjahr 2018 ihren Anfang genommen hatte und im Winter 2021 abgeschlossen werden konnte. Die Einschränkungen im Zuge der Coronapandemie verunmöglichten eine frühere Information und Besichtigung durch externe Besucher. Vergangene Woche durfte die «Thurgauer Zeitung» einen Augenschein nehmen.

Das markante Gebäude an der östlichen Peripherie der Rosenstadt wurde am 27. Mai 1989, also vor bald 33 Jahren, seiner Bestimmung übergeben. In drei Jahrzehnten nagt nicht nur der Zahn der Zeit an allen Ecken und Enden; auch technologisch (Stichwort: Digitalisierung) und infrastrukturell (Strom, Wasser, Feuerschutz) stellen sich laufend Fortschritte ein. In diesen Bereichen gilt es, den Anschluss nicht zu verlieren beziehungsweise wieder herzustellen.

In jeder Hinsicht jetzt zeitgemäss

«Jetzt sind alle Zimmer komplett saniert und mit einer modernen, hindernisfreien Nasszelle ausgestattet, was auch die Pflege spürbar erleichtert», erklärt Christoph Biedermann in seiner Funktion als Präsident der Baukommission. Die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes würden lückenlos erfüllt.

Aussenansicht des Seniorenzentrums Sattelbogen. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 25. Februar 2022)

Ein weiterer Fortschritt: Gab es im Sattelbogen ursprünglich nur Zimmer mit Doppelbelegung, so hat sich der Anteil dieser Kategorie im Zuge der Sanierung auf ein Fünftel reduziert. Walter Bollier, Präsident des Vereins Sattelbogen, stellt zufrieden fest:

«Auch elektronisch sind

wir heute auf dem

neuesten Stand.»

Jedes Zimmer verfüge nun über einen TV- und Internetanschluss.

Heimbetrieb konnte nicht ausgesetzt werden

Eine spezielle Herausforderung bei diesem grossen Sanierungsprojekt bestand darin, den Betrieb jederzeit vollumfänglich aufrechtzuerhalten. Institutionsleiter Leo Bär sagt dazu:

«Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten umziehen, und aus Einerzimmern wurden temporär Zweierzimmer.»

Die betroffenen Leute hätten die Unannehmlichkeiten aber geduldig ertragen. «Einige zeigten sogar Interesse und empfanden die Arbeiten als willkommene Abwechslung im Alltag», ergänzt Walter Bollier.

Erschwert wurde die Sanierung zeitweise durch die Coronapandemie. So kam es zwischen der vierten und fünften Bauetappe zu einem längeren Unterbruch, der am Ende eine Verzögerung von vier Monaten zur Folge hatte. Biedermann gibt zu bedenken, dass coronabedingt zum Beispiel nicht beliebig viele Handwerker im selben Raum hätten arbeiten können.

Im Sportzimmer: Walter Bollier, Präsident des Vereins Sattelbogen, probiert das neue Trainingsgerät «Dividat Senso» aus. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 25. Februar 2022)

Ein dickes Lob hat er für den Bauleiter parat: «Dominique Büchi hat mit seiner Präsenz und offenen Kommunikation viele Hürden aus dem Weg geräumt.» Vom reibungslosen Verlauf der Sanierung ist auch Daniela Scherrer, die Präsidentin der Betriebskommission, beeindruckt:

«In Anbetracht der grossen Auswirkungen, welche die Arbeiten im Haus hatten, muss man allen ein Kränzlein winden.»

Sanierung der Küche noch ausstehend

Ein kleiner Mosaikstein fehlt allerdings noch im Gesamtbild. Da es während der Pandemie nicht möglich war, die sonst üblichen Eigenmittel zu erwirtschaften, habe man beschlossen, mit der Sanierung der Küche um zwei bis drei Jahre zuzuwarten, erklärt Walter Bollier. Das bewährte, auf Vorsicht bedachte Finanzgebaren solle beibehalten werden.

Hell, farblich dezent und geschmackvoll eingerichtet: Flur im Seniorenzentrum Sattelbogen nach erfolgter Sanierung. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 22. Februar 2022)

Die Bauabrechnung listet bisher Ausgaben in Höhe von 7,8 Millionen Franken auf. Der bewilligte Gesamtkredit beläuft sich auf 9,5 Millionen Franken und ist somit noch nicht ausgeschöpft. Die noch vorhandenen Mittel sollten ausreichen, um auch noch die Küche auf Vordermann bringen zu können. Der Präsident der Baukommission geht davon aus, dass das gesamte Projekt, also inklusive Küchensanierung, innerhalb des Kreditrahmens realisiert werden kann.

Insgesamt 95 Plätze Der 1989 eröffnete «Sattelbogen» ist eine regionale Einrichtung, welche die Bereiche Wohnen, Pflegen und Betreuen abdeckt. Trägergemeinden sind neben der Stadt Bischofszell Hauptwil-Gottshaus, Hohentannen, Kradolf-Schönenberg und Zihlschlacht-Sitterdorf. Das nun sanierte Stammhaus bietet 70 Frauen und Männern ein Zuhause. Weitere 25 Personen wohnen im «Haus am Städeli», der im Jahr 2011 eröffneten Abteilung für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Institutionsleiter ist seit Ende September 2020 Leo Bär. (st)