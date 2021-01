Bischofszell In der Rosenstadt erhielten die Bürger Wein und Wurst nach Hause geliefert Rund 350 Bischofszeller Bürgerinnen und Bürger erhielten an Silvester den Bürgernutzen für einmal auf andere Art und Weise. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 03.01.2021, 16.25 Uhr

Der Bürgernutzen wird in der Kornhalle für die Bischofszeller Bürger bereit gemacht. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Bischofszell, 31. Dezember 2020)

Die Abgabe des Bischofszeller Bürgernutzens ist eine mehr als 200-jährige Tradition. Alle Ortsbürger von Bischofszell über 16 Jahre erhalten immer am letzten Tag des Jahres ein Paar Bürgerwürste, ein Pfund Brot sowie drei Liter Wein oder Traubensaft. Normalerweise findet die Übergabe im Rathaus statt. Coronabedingt wurde der Bürgernutzen zum ersten Mal nach Hause gebracht.

«Mir ist nicht bekannt, dass der Bürgernutzen jemals ausgelassen oder wie heute vor die Haustüre gebracht wurde. Wir legen aber grossen Wert darauf, diesen alten Brauch auch während der Pandemiezeit aufrechtzuerhalten», sagte Paul Keller, Präsident der Bürgergemeinde. Rund 350 Stadtbürgerinnen und -bürger mit Wohnsitz in Bischofszell, Halden und Schweizersholz waren diesmal nutzungsberechtigt. 17 Freiwillige hatten an Silvester alle Hände voll zu tun. Sie stellten den Bürgernutzen in der Kornhalle bereit und brachten diesen vor die Haus- oder Wohnungstüre.

Die Säcke mit dem Bürgernutzen werden zur Verteilung ins Auto geladen. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Bischofszell, 31. Dezember 2020)

«Der Bischofszeller Bürgernutzen wurde im Jahre 1798 zum ersten Mal erwähnt. Einst wurden eine Wurst, vier Kreuzer Brot und ein Quart Wein an jeden Bürger abgegeben. Ab Silvester 1902 wurde dann der Bürgernutzen im Eingangsbereich des Rathauses, bis 1849 im Besitz der Bürgergemeinde, verteilt. Früher wurde der Wein offen ausgeschenkt mit einem Drei-Liter-Kupfermass», erzählt Bürgerpräsident Paul Keller.

Die Bürgerwurst stellte wie in den vergangenen Jahren die Metzgerei Köbi Rempfler in Hauptwil her. Eine Kalbsbratwurst von 250 Gramm, produziert nach einem alten Rezept mit einem höheren Anteil an Milch und feinsten Gewürzen. Der Bürgerwein, bei einer Degustation durch den Bürgerrat ausgesucht, ist ein roter «August» aus Thurgauer Trauben und stammt von der Weinkellerei Rutishauser in Scherzingen.

Derzeit leben 412 Stadtbürger und -bürgerinnen in Bischofszell, Halden und Schweizersholz. Wie viele Bischofszeller Bürger es auf der ganzen Welt gibt, sei nicht zu eruieren. Denn die Weggezogenen würden ihre Adressänderung nicht immer an ihrem Bürgerort melden, erzählte Paul Keller. Die Bürgergemeinden waren einst für beinahe sämtliche Belange des dörflichen Lebens zuständig. Heute verwalten sie in der Regel die aus der Zeit der früheren Regierungsform übernommenen Bürgergüter, unter anderem Wald und Liegenschaften.

Paul Keller, rechts im Bild, bringt mit einem Helfer den Bürgernutzen in Säcken zu den Bürgern nach Hause. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Bischofszell, 31. Dezember 2020)

Die heutige Bischofszeller Bürgergemeinde ist im Besitz von 320 Hektaren Wald sowie 34 Hektaren verpachtetem Land und hat einen eigenen Forstbetrieb. Zudem ist am Bischofsberg die Waldschenke der Bürgergemeinde Bischofszell ein Naherholungsgebiet für unzählige Mitmenschen.