Franziska und Marius Heeb bilden Feldermausschützer aus

Bischofszell Immer mehr Fledermäuse sind auf Hilfe angewiesen: Neue Helferinnen und Helfer werden gesucht Der Fledermausschutz Thurgau führt im November eine Infoveranstaltung über den Grundkurs für Fledermausschützer durch. Franziska und Marius Heeb aus Bischofszell sind ausgewiesene Experten und bieten diesen Kurs im Jahr 2022 zum vierten Mal an. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 05.10.2021, 16.50 Uhr

Franziska Heeb füttert eine Fledermaus, bis sie wieder bei Kräften ist. Bild: Daniela Ebinger

Für Fledermausschützerinnen und -schützer hat mit dem Jahr 2020 eine intensive Zeit begonnen. Mit 370 Findlingen hat der Fledermausschutz Thurgau im vergangenen Jahr eine Rekordzahl erreicht, und auch in diesem Jahr wurden bereits über 300 Fledermäuse in den Notpflegestationen betreut. Franziska Heeb, Koordinatorin des Fledermausschutzes im Kanton Thurgau, sagt:

«Es ist kein gutes Zeichen, wenn wir derart viele Findlinge haben. Es bedeutet, dass ihnen etwas fehlt.»

Sie hätten in einigen Quartieren ganze Gruppen tot aufgefunden. Der Grund dafür ist unbekannt und wird erforscht.

Bis sich eine Population erholt, dauert es einige Jahre. Eine gefährliche Entwicklung für eine bereits gefährdete Art mit stark rückläufiger Anzahl. Heeb sagt dazu: «Da Fledermäuse jeweils nur ein Junges haben und das nicht jedes Jahr, sind solche Verluste sehr einschneidend. Es überleben ohnehin nur 50 Prozent der Jungtiere. Die Situation ist also kritisch.»

Zu wenig Helferinnen und Helfer

Franziska Heeb ist Leiterin des Thurgauer Fledermausschutzes. Bild: PD

Da so viele Fledermäuse professionelle Betreuung benötigen, führen Franziska und Marius Heeb im kommenden Jahr bereits den vierten Grundkurs für Fledermausschützer durch. Ziel sei es, in jeder Gemeinde im Kanton eine Ansprechperson zu haben, an die sich die Bevölkerung bei Fragen oder mit Notfällen wenden könne, sagt Franziska Heeb.

«Im ganzen Kanton verteilt sind es bisher etwa 40 bis 50 aktive Helferinnen und Helfer. Alle üben verschiedene Aufgaben, die ganz ihren Interessen, Fähigkeiten und zeitlichen Möglichkeiten entsprechen», sagt Heeb. Nicht alle Helferinnen und Helfer übernehmen die Pflegeaufgaben und bieten Not- oder Übergangsstation an. Die Fledermäuse sind auch aufgewiesen auf Personen, die ihren Bestand zählen, Kästen kontrollieren, Arten analysieren oder eben Ansprechpersonen für Fragen sind. Es seien ebenfalls Leute gesucht, die technisch interessiert sind und die Rufe von Fledermäusen aufnehmen, um sie zu analysieren.

Fledermaus-Notstationen gibt es im Kanton verteilt sieben und zusätzlich einige Übergangsstationen, welche die Tiere betreuen können, bis der Weitertransport möglich ist. Franziska Heeb präzisiert:

«Die Notstationen befinden sich in der Region Rickenbach und Sirnach. Gerade in der Seeregion und um Arbon herum fehlen sie.»

Im Winter kommt ein zusätzliches Problem hinzu: Die Tiere sind im Winterschlaf und brauchen ein spezifisches Klima. Heeb erklärt: «Die Tiere brauchen eine bestimmte Feuchtigkeit und Temperatur. Die Möglichkeit, diese zu regeln, haben nur drei Stationen.»

Wenn ein Tier in der Natur geweckt wird, verliere es sehr viel Energie und müsste eine Woche lang Insekten jagen. Dies sei im Winter nicht möglich. Die gefundenen Tiere seien schwach und müssten regelmässig geweckt und gefüttert werden.

Ein ausgebildeter Pfleger misst die Grösse einer Fledermaus. Bild: PD

Es gibt genug Aufgaben für alle

Auch gegen den Mangel an Pflegestationen soll der Kurs helfen. Wer nach den sieben Kurseinheiten und drei Exkursionen eine Prüfung ablegt, bekommt ein Zertifikat und kann danach eine Weiterbildung für die Pflege besuchen. Nur auf diese Weise bekommt man vom Veterinäramt eine Bewilligung, Fledermäuse betreuen zu dürfen. Franziska Heeb weist auf die hohen Anforderungen hin:

«Gerade bei Jungtieren ist die Pflege sehr intensiv. Die Tiere müssen alle zwei Stunden gefüttert werden und ein Flugtraining erhalten.»

Wenn es viele Tiere sind, könne man, sobald eine Runde gemacht ist, gleich wieder von vorne beginnen. Dies sei für viele ehrenamtlichen Helfer nicht möglich, da die Fledermauspflege nicht ihr Hauptberuf ist. Die Ausgaben für das Futter der Tiere könnten teilweise mit Spenden gedeckt werden.

Allerdings sei man bei der Pflege der Fledermäuse flexibel. Die Helfer würden einander gut kennen und bereitwillig die Schützlinge übernehmen, wenn jemand verhindert ist oder Ferien macht, sagt Heeb. «Die Helfer sind sehr selbstständig beim Finden ihrer Aufgabe. Sie kann an ihren Beruf angelehnt sein, oder sie kristallisiert sich mit der Zeit heraus.» So habe schon ein Schreiner am Kurs teilgenommen, der aus purem Interesse an Fledermäusen gekommen sei, nun aber als wichtige Beratungsperson bei Renovationen und sonstigen Baufragen agiere.

Infoveranstaltung im November

«Die Grundkurse für Fledermausschützer sind für alle zugänglich. Sie sind auch kantonsübergreifend anerkannt, da sie nicht überall jährlich durchgeführt werden», sagt Franziska Heeb. Die Kurskosten betragen für Leute aus dem Thurgau 160 Franken und für auswärtige Personen 210 Franken.

Die Kastenkontrolle gehört zu den möglichen Aufgaben der Schützer. Bild: PD

Die Infoveranstaltung für den Kurs findet am 12. November von 19.30 bis 20 Uhr im Schulhaus Sandbänkli in Bischofszell statt. Anmeldungen sind bis kurz vorher möglich. Der Kurs beginnt anschliessend im Februar und wird jeweils samstags bis September durchgeführt.

Zuerst der Grundkurs, dann der Pflegekurs

Im Kurs wird den Teilnehmern ein Grundwissen über Fledermäuse vermittelt sowie ein Hintergrundwissen über die rechtliche Grundlage, die Organisation des Vereins und die möglichen Aufgaben. Neben Theorieeinheiten werden auch Exkursionen gemacht.

Für die Veranstaltung im November gilt die Zertifikatspflicht. Es besteht auch die Möglichkeit, online teilzunehmen. Der Pflegekurs kann erst nach Abschliessung des Grundkurses besucht werden.

Hinweis: Informationen unter fledermausschutz-tg.ch, Anmeldungen bei Marius und Franziska Heeb 071 422 82 47, 077 406 50 84 oder koordinationsstelle@fledermausschutz-tg.ch