Bischofszell «Ich bin Optimist, aber auch Realist», sagt der Mann, der die Kultur nach Bischofszell bringt Martin Herzog, Präsident der Bischofszeller Literaria, sehnt die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs herbei. Georg Stelzner 15.12.2020, 14.30 Uhr

Martin Herzog, Präsident der Literaria Bischofszell, auf der leeren Bühne der Aula des Schulhauses Sandbänkli. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 3. Dezember 2020)

Martin Herzog, wenn es eine Zeitmaschine gäbe: In welches Jahr oder Zeitalter würden Sie flüchten, um der jetzigen Situation zu entkommen?

In eine Zeit, in welcher die Gesellschaft Probleme wie diese Pandemie ernst nimmt, gemeinsam angeht und mit Respekt und Toleranz allen Mitmenschen gegenüber ihren Beitrag zur Bekämpfung der Krise leistet. Aber natürlich würde ich gerne dorthin reisen, wo wir einfach sagen können: Es ist vorbei, unser Leben kann wieder gelebt werden, und wir haben alle einen zünftigen «Lehrblätz» erhalten und nehmen diesen ernst.

Ist es Ihnen noch nicht verleidet, Präsident eines Vereins zu sein, der seinen Bestimmungszweck derzeit nur noch reduziert erfüllen kann?

Da wäre ich ein schlechter Präsident. Es gibt immer mal Vereine, die Probleme meistern müssen. Nun erwischt’s halt auch uns. Es gibt derzeit wenige Vereine, die ihren Auftrag einfach ausüben können, so als wäre nichts geschehen. Aber ich muss zugeben: Alle mit Verschiebungen und deren Konsequenzen in Verbindung stehenden Tätigkeiten gehören natürlich nicht zu den bevorzugten Arbeiten. Auch enttäusche ich ungern Besucher und Künstler.

Wie meistern Sie persönlich den erzwungenen Verzicht auf viele kulturelle Anlässe? Haben Sie Ersatz gefunden?

Einen Ersatz für die gut monatlichen Events in der Sandbänkli-Aula oder in einer anderen Lokalität im Raum Bischofszell gibt es natürlich nicht. Ich freue mich auf die Zeit, in der vieles nachgeholt werden kann und geniesse momentan das, was bei uns im kleinen Rahmen noch stattfinden kann.

Apropos Ersatz: Im Frühjahr, während der ersten Welle, ist im Internet von der Literaria eine Plattform für virtuelle Auftritte von Künstlern lanciert worden. Wie ist dieses Angebot aufgenommen worden und existiert es noch?

Es gab einige herzige Rückmeldungen. Rund zehn Künstler haben das Angebot auch genutzt. Es ist weiterhin auf unserer Website. Natürlich können weitere Künstler mit Beiträgen dazukommen.

Wie viele Veranstaltungen mussten dieses Jahr vom Kulturverein Literaria wegen der Coronapandemie schon verschoben werden?

Momentan sind es drei: Anna Rossinelli im Mai, «Hong im Quintett» am 14. November und «Riklin & Schaub» am 12. Dezember. Zudem mussten wir die Sera Italiana vor dem Rathaus wetterbedingt absagen. Eine alternative Variante war wegen Corona mit zu vielen Auflagen verbunden. Die Lesung mit Usama Al Shahmani und der Satire-Abend mit Renato Kaiser konnten mit Einschränkungen, sprich mit limitierter Besucherzahl, stattfinden.

Welches war die bisher letzte Literaria-Veranstaltung und unter welchen Bedingungen ging sie über die Bühne?

Unser vorerst letzter Anlass war jener mit Renato Kaiser in der Sandbänkli-Aula. Statt 140 Personen waren aufgrund der im Schutzkonzept geforderten Massnahmen nur 65 Leute zugelassen, was nicht weiter schlimm war. Das Problem besteht darin, dass jene Events, die viele Besucher anziehen würden, Events mit einem geringeren Publikumsaufmarsch in finanzieller Hinsicht gewissermassen «korrigieren» sollen.

Der grosse Stellenwert der Kultur wird derzeit gebetsmühlenartig proklamiert. Ist das nur eine Einschätzung der Medien und der Politiker oder bekommen Sie auch ein entsprechendes Feedback von Kulturkonsumenten?

Ja, wir haben viele Rückmeldungen von Leuten, welche die Kultur vermissen. Kulturveranstaltungen sind nicht nur einfach Events. Sie sind auch Gesellschafts- und Gemeinschaftserlebnisse. Man trifft sich, man plaudert, man geniesst ein Cüpli, ein Bier oder einen feinen Wein. Kultur gehört für viele Menschen zum gesellschaftlichen Leben dazu. Man kann zwar heute sehr viel auch ohne den Besuch einer Veranstaltung tun. Man kann zu Hause ein Buch lesen, virtuelle Konzerte sehen und hören – dafür gibt es etliche Plattformen. Ich veranstalte aber Events in erster Linie für die Künstler auf der Bühne und für interessierte Besucherinnen und Besucher. Wenn nach einer Vorstellung alle zufrieden sind, dann bin ich es auch.

Man gewinnt bisweilen den Eindruck, dass Veranstalter recht schnell aufgeben. Warum nicht einen Anlass lieber unter erschwerten Bedingungen durchführen als gar nicht? Oder ist dieser Wunsch unrealistisch?

Wie ich schon gesagt habe, soll ein kultureller Anlass ein Erlebnis für alle Sinne sein. Das ist unter den gegenwärtigen Umständen nicht möglich. Zudem stellt sich die Frage, ob die Leute überhaupt wollen. Wäre es denn sinnvoll? Weiterhin geben die Zahlen im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu Besorgnis Anlass. Weitere Einschränkungen sollen verhindert werden. Als Veranstalter hat man auch eine Verantwortung! Und dann ist da noch der finanzielle Aspekt. Momentan werden wir eventuell durch das Kulturamt unterstützt, aber da gibt’s ja auch nicht ewig finanzielle Mittel.

Haben die Absagen und Verschiebungen finanzielle Konsequenzen für den Kulturverein Literaria?

Der Literaria geht es dank der vielen treuen Mitglieder, Sponsoren und Gönner nicht schlecht. Wir haben uns ein Pölsterlein erarbeitet, das aber auch nicht ewig hält. Und eben: Solange das Kulturamt seine Versprechungen einhält, sind Veranstalter und Künstler immerhin unterstützt.

Lange Tradition Der Kulturverein Literaria organisiert in Bischofszell seit über 160 Jahren literarische, musikalische, kabarettistische oder kulinarische Veranstaltungen und bringt damit regelmässig Kultur auf hohem Niveau in die Stadt. Bei der Literaria kann jede und jeder mit 40 Franken Jahresbeitrag (70 Franken für Paare, 100 Franken für Gönner) Mitglied werden und so das Kulturangebot in Bischofszell fördern und unterstützen. (man)

www.literaria.ch

Wie geht der Kulturverein Literaria in einer Zeit der totalen Unsicherheit und Ungewissheit bei der Planung von Veranstaltungen vor?

Momentan versuche ich da einiges auszublenden. Wir haben in den ersten Wirren um Corona und Lockdown im Frühjahr entschieden, für das laufende Programm auf einen Jahresdruck zu verzichten. Das war sicher richtig. Jetzt versuchen wir einmal, bis Herbst 2021 zu planen. Da ist schon einiges los. Auch die bereits erwähnten Verschiebungen sollen neben den geplanten Anlässen Platz haben. Aber eben: Niemand weiss, wie es im Februar, März, April aussehen wird.

Wann wird der nächste von der Literaria organisierte Anlass realistischerweise stattfinden können?

Ich bin da einmal vorsichtig optimistisch. Ich würde mich sehr auf Lotta im Februar freuen, und dann wäre im März Pedro Lenz mit Max Lässer. Ja, das wäre schön! Für das Referat im Januar mit dem ehemaligen China-Korrespondenten Pascal Nufer schätze ich die Chancen für eine Durchführung klein ein.

Wann werden wir wieder einen normalen Kulturbetrieb geniessen können? Ist Ihr Optimismus mit freiem Auge erkennbar oder überschattet der Pessimismus im Moment einfach alles?

Ich bin schon Optimist, aber auch Realist. Ohne gesellschaftspolitisch werden zu wollen, erhoffe ich mir von einer Impfung eine gewisse Beruhigung. Ob dann einfach alle Probleme gelöst sind, weiss ich nicht. Einfach so viel: Ich freue mich auf Marius Bear in einer vollen Bitzihalle im Mai und auf die Sommerferien in Italien im Juli.