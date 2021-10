Thurgauer Kantonalbank finanziert fünf Parkbänke

BISCHOFSZELL Geteilte Freude ist doppelte Freude: Hausbank sponsert Parkbänke Im Aussenbereich des Seniorenzentrums Sattelbogen stehen fünf neue Parkbänke. Finanziert hat sie die Thurgauer Kantonalbank aus Anlass ihres 150-Jahr-Jubiläums. Barbara Hettich 01.10.2021, 16.35 Uhr

Erstes Probesitzen: Beat Frei, Leiter der Bischofszeller TKB-Filiale, und Heimleiter Leo Bär. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell, 30. September 2021)

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen und hat aus Anlass dieses Jubiläums verschiedene Aktionen zum Thema «Bewegen» lanciert. So wurden Fitnessparks eröffnet oder mit Geschenkboxen und ehrenamtlicher Arbeit die Herzen bewegt. Was sich nicht bewegt – und das ist auch gut so – sind die fünf neuen Parkbänke im Aussenbereich des Seniorenzentrums Sattelbogen.