«Es reizt mich, etwas Neues aufzubauen» – Daniel Bernet leitet die Fachstelle Gesellschaft und Gesundheit

Daniel Bernet wurde am 2. März 1982 geboren. Er wuchs in Wildhaus und in Gümligen in der Berner Gemeinde Muri auf. An den Besuch der Sekundarschule in St.Gallen schloss sich eine KV-Ausbildung in einem Reisebüro an. Zudem ist Bernet Absolvent der Berufsmittelschule. Nach einer dreijährigen Tätigkeit für eine Versicherung und diversen Auslandaufenthalten studierte er in Bremen Gesellschaftswissenschaften. Im Jahr 2012 kehrte Bernet in die Schweiz zurück. Er wohnt mit seiner Partnerin in Herisau. (st)