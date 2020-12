Bischofszell In den Fusstapfen seines Grossvaters: Sascha Hänsli setzt sein Netzwerk für andere ein Sascha Hänsli ist in Bischofszell aufgewachsen und präsidiert die lokale Sektion des Hauseigentümerverbands (HEV). Damit führt er quasi eine Familientradition fort. 16.12.2020, 11.45 Uhr

Sascha Hänsli – ein «Rosenstädter» mit Leib und Seele – geniesst sein Zuhause in der Bischofszeller Marktgasse. Bild: PD

Als Präsident des HEV auf Sektionsebene nimmt man eine Schlüsselrolle ein. Das weiss niemand besser als Sascha Hänsli, der dieses Amt in Bischofszell innehat. «Unsere Sektion verfügt nicht über eine klassische Geschäftsstelle. In der Regel melden sich die Mitglieder direkt und persönlich bei mir via Telefon und E-Mail.» Egal ob Fragen zu Wohnungsabnahmen, Mietzinsberechnungen oder Problemen mit Mietern – der hauptberufliche Versicherungsberater mit 22-jähriger Berufserfahrung weiss genau, dass er sich auf sein Netzwerk verlassen kann. «Ich helfe gerne, wo immer ich kann.» In gewissen Bereichen, wie in Rechtsfragen, überlässt er das Feld aber lieber den Profis bei der kantonalen Rechtsberatung des HEV.

Grossvater war Gründungsmitglied

Zum HEV fand Sascha Hänsli im Jahr 2012 und übernahm gleich das Präsidium. «Ich kenne die Vizepräsidentin Hedy Hotz-Casagrande schon lange. Damals hat sie einen Präsidenten gesucht, und durch meine Tätigkeit bei der Versicherung stehe ich der Materie relativ nahe», berichtet er. Es gibt aber noch weitere Bezüge zum Wohneigentum: So hat sein Grossvater Alois Voney einiges im Bischofszeller Baugewerbe bewegt. «Der älteren Generation dürfte er bestimmt noch ein Begriff sein», merkt Hänsli an. Neben einigen zentrumsnahen Mehrfamilienhäusern baute Voney mit seiner Firma das Schwimmbad und die Wohnblöcke am Obertor. Und er war Gründungsmitglied der HEV-Ortssektion.

Mietwohnung statt Eigenheim

«Bischofszell ist meine Heimat und ein wunderschönes Städtchen mit viel Charme. Hier bin ich aufgewachsen, war zwischenzeitlich kurz weg, aber es zog mich immer wieder zurück», bekräftigt Sascha Hänsli, der überraschenderweise nicht in einer Eigentums- sondern in einer Mietwohnung im Herzen der Altstadt wohnt. Als waschechter «Rosenstädter» verfolgt er den baulichen Werdegang genau mit. «In Bischofszell entsteht gerade eine Überbauung mit 110 Wohnungen – also wohnungsmässig eines der grössten Bauprojekte der letzten Jahre», weiss Sascha Hänsli. Es bleibe spannend, wie sich dies auf den lokalen Markt auswirken werde. Einen grossen Wohnungsmangel habe er in letzter Zeit nämlich nicht ausgemacht. (red)