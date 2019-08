Bischofszell drei Tage lang in Festlaune Ein vielseitiges Programm und das schöne Sommerwetter locken von Freitag bis Sonntag Tausende Besucher ans Stadtfest. Georg Stelzner

«Zämä uf d’ Gass», das Motto des Stadtfests 2019, wird von den Einwohnern an allen drei Tagen gerne und ausgiebig befolgt. (Bild: Andrea Stalder)

Wenn der amerikanische Entertainer Frank Sinatra in seiner Ode an New York singt, dass er in einer Stadt aufwachen wolle, die niemals schläft, ist wohl kaum Bischofszell gemeint.

Zu unrecht, denn am Zusammenfluss von Sitter und Thur wird am Wochenende fast rund um die Uhr gefeiert. Was wiederum verständlich ist, findet das Stadtfest doch noch seltener statt als das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest – nämlich nur alle zehn Jahre. Für viele Junge ist es deshalb sogar eine Premiere.

Ein Fest für alle Generationen

Zeit zum «Aufwärmen» benötigt die dreitägige Veranstaltung nicht. Bereits in den ersten Stunden scheint von der Oberstadt, dem neuen Schauplatz des Stadtfestes, eine geradezu magnetische Wirkung auszugehen. Das Publikum kommt in Scharen: Junge und Alte, Einheimische wie Auswärtige – alle wild entschlossen, sich ins Vergnügen zu stürzen.

Ein historischer Miniatur-Dampfzug startet auf dem Obertorplatz zu einer kleinen Stadtrundfahrt. (Bild: Andrea Stalder)

Der Schwanenplatz, gewöhnlich im Schatten von Schwanen-, Hirschen- und Grubplatz, zeigt, was er drauf hat, wenn man ihn nur mal lässt. Vor der Regiobühne kommt man sich im buchstäblichen Sinne näher, so viele Leute wollen die dort auftretenden Bands erleben.

Der Samstag ist eineinhalb Stunden alt, als das Trio Wolkenbruch im Hauptfestzelt mit DJ Ötzis «A Mann für Amore» die letzte Nummer spielt.

Kulinarische Weltreise

Zu einem richtigen Fest gehören Essen und Trinken. Auch in dieser Hinsicht werden die Besucher nicht enttäuscht. Die Auswahl ist gross. Im Obertor muss sich das Schnitzelbrot gegen Speisen aus aller Herren Länder behaupten.

Zum internationalen kulinarischen Angebot im Obertor gehören auch Speisen aus Afghanistan. (Bild: Andrea Stalder)

Und Lokalpatrioten können ihren Durst sogar mit original Bischofszeller Bier löschen. Der Vorwurf, dass das eine Schnapsidee sei, wäre ungerecht, schliesslich war das Schloss einst eine Brauerei.

Gottesdienst mit Getränken

Der letzte Festtag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Christoph Baumgartner und Paul Wellauer, die beiden Pfarrer, müssen sich wie im siebten Himmel fühlen. Selten haben sie wohl so dicht besetzte Bankreihen vor sich.

Die Blaskapelle Veselka aus Tschechien sorgt auf dem Vier-Länder-Platz in der Gerbergasse für Stimmung. (Bild: Georg Stelzner)

Es ist aber auch eine spezielle Feier: Es gibt Getränke, man darf immer sitzen und dem auftretenden Gospelchor Applaus spenden. Einen solchen hätte sich auch der Wettergott verdient, der das OK für die immense Arbeit mit drei herrlichen Tagen belohnt hat.

Das Fahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Bischofszell ist für die Kinder eine grosse Attraktion. (Bild: Andrea Stalder)