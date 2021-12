Bischofszell Diethelm zum Dritten Thomas Diethelm kandidiert am 13. Februar 2022 für eine dritte Amtszeit als Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Bischofszell. Christof Lampart 06.12.2021, 16.40 Uhr

Thomas Diethelm stellt sich für eine dritte Amtszeit als Präsident zur Verfügung. Bild: Christof Lampart

Seine erneute Kandidatur gab der 65-jährige Thomas Diethelm am Sonntagvormittag im Rahmen der Budgetgemeinde 2022, welche in der katholischen Kirche Sitterdorf vor 47 Stimmberechtigten abgehalten wurde, bekannt. Er habe zwar wirklich beabsichtigt, nach zwei Legislaturperioden zurückzutreten, doch sei er von verschiedenen Seiten angesprochen und dazu ermuntert worden, noch eine dritte Amtszeit anzuhängen, so Diethelm. Er komme dem Ansinnen gerne nach, da er noch die Sanierung der Stiftsamtei fertigführen wolle. Auch betrage die jetzige Amtszeit durch die vorgezogenen Wahlen am 13. Februar 2022 ein halbes Jahr weniger als ursprünglich geplant, tritt doch die neue Kirchenbehörde, die sich dann neu Kirchgemeinderat nennen wird, ihr Amt am 1. Juni 2022 an.