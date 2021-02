Bischofszell Dieser Hobby-Holzschnitzer ist jeden Morgen im Wald und verwandelt Bäume in kurlige Gestalten Fritz Beyeler aus Bischofszell ist seit bald 30 Jahren Hobby-Holzschnitzer – und er dekoriert das «Chlausehüsli» immer wieder neu.

Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 15.02.2021, 16.50 Uhr

Fritz Beyeler steht neben seinem geschnitzten «Waldgeist» im Bürgerwald am Bischofsberg. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Nichts scheint ihm zu entgehen – mit seinen grossen Augen steht er am Wegesrand, dort wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Der «Waldgeist» – wie ihn Fritz Beyeler nennt, habe schon manchem Spaziergänger ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Doch nicht nur der «Waldgeist» mag die Besucherinnen und Besucher in seinen Bann zu ziehen. Eulen, Hasen, Zwerge, bepflanzte Holzträge und vieles mehr erfreuen so manches Herz beim «Chlausehüsli» im Bürgerwald auf dem Bischofsberg. Fritz Beyeler aus Bischofszell hat dieses verwunschene Häuschen vor einiger Zeit liebevoll restauriert, und all die Holzskulpturen drumherum hat er in aufwendiger Arbeit selber geschnitzt.



Der Hobbyschnitzer erzählt, dass der «Waldgeist» eine seiner letzten Skulpturen gewesen sei, die er angefertigt hat. Im vergangenen Herbst sei dieses Männergesicht entstanden. Die Tanne habe damals dem Sturm nicht Stand gehalten. Was schlussendlich übrig blieb, war der Strunk – in gerade mal drei Stunden hat Fritz Beyeler daraus den beeindruckenden «Waldgeist» gezaubert.



Er war schon immer kreativ und ein Multitalent



Der 75-jährige Hobbyschnitzer ist fast jeden Vormittag im Bürgerwald auf dem Bischofsberg – und dies bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Dann räume er oftmals im Auftrag der Bürgergemeinde Restholz zusammen, das er anschliessend verarbeiten kann. Inzwischen gehe er es aber auch gerne etwas ruhiger an und geniesse nur mal eine Tasse Kaffee auf dem Bänkli vor dem «Chlausehüsli». Seit bald 30 Jahren ist Fritz Beyeler ein begnadeter Holzschnitzer – anfangs nur in der Freizeit, nach der Pensionierung wurde die Arbeit mit Holz zu seiner Hauptbeschäftigung. Um sich die Schnitzkunst anzueignen, habe er Kurse im Lechtal in Österreich besucht. Doch Fritz Beyeler kann nicht nur schnitzen. Er ist ein wahres Multitalent, und kreativ war er schon immer.

«Ich habe früher viel gezeichnet, Plakate entworfen, Karikaturen und Bauernmalerei gemacht, Glas geritzt und alte Möbel restauriert.»

Zudem habe er einst an Velorennen, Bergläufen und Triathlons teilgenommen. «Ich weiss gar nicht, wie ich das alles gemacht habe nach einem zehn- oder zwölfstündigen Arbeitstag», sagt er und lacht.



Fritz Beyeler ist gelernter Metzger und Koch, bis zu seiner Pensionierung hat er 28 Jahre in der Bischofszell Nahrungsmittel AG (BINA) gearbeitet. Früher hat der Hobbyschnitzer Kundenaufträge aller Art ausgeführt. Entstanden seien vor allem Uhren, unzählige Eulen oder beschriftete Tafeln in allen Formen und Grössen. Doch damit sei nun Schluss.

«Schliesslich werde ich nicht jünger.»



Fritz Beyeler steht beim «Chlausehüsli» im Bürgerwald am Bischofsberg. Dieses schmückt Beyeler immer wieder neu. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Seine geschnitzten Krippenfiguren sorgen für besondere Weihnachtsstimmung

Fritz Beyeler hat vor 13 Jahren die damals baufällige Waldhütte – das heutige «Chlausehüsli» – wieder instand gestellt. Unterstützt wurde er dabei von seinen drei Bischofszeller Kollegen Cello Näf, Charly Braun und dem inzwischen verstorbenen Peter Schweizer. Seither dekoriert und schmückt Fritz Beyeler «s‘Chlausehüsli» zu jeder Jahreszeit anders. So sorgen beispielsweise im Dezember seine geschnitzten Krippenfiguren für besondere Weihnachtsstimmung. Zahlreiche Kinder stecken während dieser Zeit auch ihre Briefe und Zeichnungen dem Samichlaus dort in den Briefkasten.



Ob «s‘Chlausehüsli», gebaut im Jahr 1889, einmal die alte Waldschenke gewesen sei, könne nicht eruiert werden. Aus einer Notiz gehe jedoch hervor, dass zumindest hier in der Nähe die alte Waldschenke gestanden hat, sagt Fritz Beyeler. Im Jahre 1919 wurde die heutige Waldschenke am Südrand des Waldes erbaut – mit Panoramasicht vom Alpstein bis zu den Glarneralpen.

«Das Häuschen hier diente dann den Waldarbeitern als Aufenthaltsraum und später als Stauraum für Material.»

Seit der Restaurierung im Jahre 2007 stehe es wieder dem Forstteam zur Verfügung.



Bald schon wird Fritz Beyeler «s‘Chlausehüsli» in eine kleine Frühlingsoase verwandeln – wiederum sehr zur Freude der Spaziergänger. In wenigen Wochen werden seine geschnitzten Holzhasen aus ihrem Versteck hoppeln und das «Chlausehüsli» wird dekoriert sein mit bunten Frühlingsblumen.