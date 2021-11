Der Bischofszeller Aurelio Wettstein gestaltet Steinbücher

BISCHOFSZELL Die Kunst ist sein Jungbrunnen Die neuen Projekte des Bischofszellers Aurelio Wettstein: Steinbücher, Fingerbilder und Weinetiketten. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 24.11.2021, 16.55 Uhr

Aurelio Wettstein zeigt ein Steinbuch; an der Wand des Ateliers stehen Weinflaschen mit Etiketten, die der Bischofszeller gestaltet hat. Bild: Ralph Ribi (Bischofszell, 18. November 2021)

Aurelio Wettstein ist 72 Jahre alt. Eigentlich müsste man sagen jung, denn der vor allem als Kunstmaler bekannt gewordene Bischofszeller verblüfft mit einem Tatendrang, der andere Menschen vor Neid erblassen lässt. Der künstlerische Erfolg ist Wettsteins treuer Begleiter. Wohl auch deshalb, weil ein Ausruhen auf den Lorbeeren der Vergangenheit keine Option ist. Wettstein ist neugierig und geradezu versessen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Wie sonst käme er auf die Idee, Steinbücher zu gestalten, Bilder mit den Fingerkuppen zu malen und Etiketten für Weinflaschen zu entwerfen!

Zunächst zu den Büchern aus Stein. «Wie kommt man nur auf andere Gedanken?», fragt sich Aurelio Wettstein. Mit der nächsten Frage öffnet er gewissermassen die Tür zur Antwort: «Geschieht die Wahrnehmung über das Auge, durch die Nase oder mittels der Haut?» Wettstein gelangt hier zu folgender Erkenntnis:

«Die Verarbeitung der Aufnahmen wird im Gehirn entstehen und zu den eigenen Gedanken führen. So bin ich auf die Idee gekommen, den ersten Gedankenschritt über ein Steinbuch zu erzeugen.»

Die Idee, aus verschiedenen Steinen Bücher zu gestalten, stamme nicht von ihm, räumt Wettstein ein. Die Idee, Steinbücher mit Namen und Titeln zu versehen, um ihnen Sinn und Merkmale zu verleihen, hingegen schon.

Symbolischer Denkanstoss gehört dazu

Ein Buch aus Granit nennt Wettstein «Pax». Es soll anregen, über den Frieden in sich oder über die Welt nachzudenken. «Hält man dieses Buch in der Hand, überträgt es nicht nur die Körperwärme, sondern lässt zum Thema die eigenen Gedanken fliessen», sagt Wettstein. Das Steinbuch «In vino veritas» wiederum eigne sich für Menschen, die über Weine philosophieren.

Die Idee dahinter: «In einer geselligen Runde kann man das Steinbuch weiterreichen, um so den Weinkreis mit Freunden zu schliessen.» Der symbolische Denkanstoss, der Wettsteins Werken innewohnt, ist ein Charakteristikum. Einige Steinbücher sind derzeit im Schaufenster von Goldschmied Thomas Knill in der Bischofszeller Marktgasse zu sehen.

Arbeiten mit Diamant-Werkzeugen

Die von Wettstein mit Diamant-Werkzeugen («Damit kann ich präziser arbeiten als mit Hammer und Meissel») behandelten Steine sind allesamt Unikate aus Marmor, Granit oder Sandstein. Der Künstler stellt sich zunächst vor, wie ein solches Buch aussehen könnte, und macht sich dann – vorzugsweise im Tessin – auf die Suche nach einem passenden Stein. Wettstein sagt:

«Ich habe es gern, wenn ein Stein schon von der Natur geschliffen worden ist.»

Der Stein dürfe durch die Bearbeitung seiner Natürlichkeit nicht beraubt werden; er müsse seine Struktur und damit seinen Wesenszug behalten. Wettsteins erste Arbeit mit Steinen liegt übrigens schon längere Zeit zurück: Es sind jene vier Köpfe, die im Kreisel bei der Sitterbrücke Bischofszell und seine drei Partnerstädte symbolisieren.

Die Finger ersetzen den Pinsel

Als Kunstmaler probiert Wettstein stets neue Techniken aus, um Bilder zu verwirklichen. Sein jüngster Geniestreich: Malen mit den Fingerkuppen. Wettstein hat die Möglichkeit entdeckt, mit blossen Fingern ein Landschaftsbild zu kreieren oder mit unterschiedlichsten Farben eine lebendige Komposition, zum Beispiel eine Blumenwiese, auf die Leinwand zu bringen. Für die nächste Ausstellung hat er auf diese Weise über 20 Bilder ohne Pinsel gemalt.

Aurelio Wettstein demonstriert, wie er mit seinen Fingern die Acrylfarben auf die Leinwand bringt. Bild: Ralph Ribi (Bischofszell, 18. November 2021)

Während er bei den Steinbüchern auf Wunsch Unikate zu Themen wie Geburtstag oder Hochzeit herstellt («Es ist möglich, für sich und seine Gedanken ein Steinbuch zu bestellen»), lässt sich Wettstein bei den Bildern nur ungern darauf ein. Er macht kein Hehl daraus, dass das Malen nach Kundenwünschen nicht seine Spezialität ist. Besser sei es, Kunden suchten sich an einer Ausstellung etwas aus, das ihnen gefällt.

Einzigartige Etiketten für Weinflaschen

Schon mehrmals durfte Wettstein Etiketten für Weinflaschen entwerfen. Der Künstler macht Vorschläge, dem Auftraggeber obliegt die Auswahl. Kommerzielle Beweggründe gibt es dabei nicht. Wettsteins Etiketten sind nicht für Massenware gedacht. Dafür wären sie auch nicht geeignet.

Aurelio Wettstein zeigt eine Weinflasche mit einer von ihm gestalteten Etikette. Bild: Ralph Ribi (Bischofszell, 18. November 2021)

Beim jüngsten Projekt dieser Art kam Wettstein der Bitte eines Tessiner Winzers nach, für den er 20 verschiedene Etiketten auf Leinwand gestaltete. Die Unikate zieren nun exklusive Magnumflaschen Wein, die man am Samstag, 27. November, anlässlich eines Events (18 bis 23 Uhr) in der «Alten Chäsi» in Schocherswil käuflich erwerben kann.

Informationen über Aurelio Wettstein im Internet: www.artepositiv.ch