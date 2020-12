Bischofszell Die Kundin bestimmt den Preis im Unverpacktladen in Bischofszell «Emma’s Lebensmittel» setzt auf ein ungewöhnliches Konzept bei der Bezahlung. Das sorgte zu Beginn auch im Betriebsteam für Diskussionen.

Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 17.12.2020, 16.55 Uhr

Jasmin Krall, Isabelle Rey und Dina Biedermann stehen hinter der Verkaufstheke im Laden Emma’s Lebensmittel. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Im Laden Emma’s Lebensmittel in Bischofszell kann verpackungsfrei eingekauft werden, und die Produkte gibt es in individuellen Mengen zum Selberabfüllen. Dies wäre eigentlich kein aussergewöhnlicher Umstand – auffallend jedoch ist die Preisstrategie.

Der Grossteil der Produkte ist mit drei Preiskategorien angeschrieben – einem ermässigten, einem regulären und einem Gönner-Preis. Nur wenige Artikel haben einen Fixpreis.

«Wir möchten mit diesem Preissystem allen Leuten ermöglichen, verpackungsfrei und ökologisch einzukaufen – auch jenen mit einem kleineren Budget.»

Das sagt Dina Biedermann, Mitgründerin von Emma’s Lebensmittel. Hinter dem Projekt stehen sieben Frauen aus Bischofszell – nebst Dina Biedermann gehören Jasmin Krall, Isabelle Rey, Andrea Burkhalter, Renate Hein sowie Barbara Knuchel und Doris Reifler-Zäch zum Team.

Seit einem halben Jahr gibt es den Laden Emma’s Lebensmittel an der Kirchgasse 17. Und wie bewährt sich diese spezielle Preispolitik? Die Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden seien durchwegs positiv. Sie fänden, das Preissystem interessant und fair gestaltet, äussert sich die gelernte Kauffrau Jasmin Krall dazu.

Meistens wird der reguläre oder der Gönner-Preis gewählt

«Die BIO-Produkte, die wenn möglich von Bauern und Lieferanten aus der Region stammen, sind nicht mit denjenigen der Grossverteiler zu vergleichen», erzählt die gelernte Landwirtin Isabelle Rey. Meistens werde von den Kunden der reguläre (dieser entspricht ungefähr dem Verkaufspreis im Detailhandel) oder sogar der Gönner-Preis gewählt. Mit dem Gönner-Preis werde die Variante «ermässigt» subventioniert und das Bestehen des Ladens unterstützt. Und letzten Endes wird auf das Vertrauen der Kundschaft gezählt. Denn die Kunden können die gewünschte Menge der Produkte in ihrem mitgebrachten Gefäss selbst abwägen und den Preis aus den drei Kategorien auswählen. Der Betrag wird dann der anwesenden Verkäuferin mitgeteilt und bezahlt – kontrolliert wird nicht.

«Wir spüren, dass unsere Kundschaft sehr ehrlich ist.»

Die Kunden aller Altersklassen seien aus Bischofszell und Umgebung, aber inzwischen seien auch einige von auswärts dazugekommen.

Ein solches Abenteuer mit dieser Preispolitik zu wagen, habe zwar ein bisschen Mut gebraucht. Am Anfang hätte dies einige Diskussionen im Team ausgelöst. Doch man habe sich gefunden – alle Beteiligten ziehen am gleichen Strick. Die sieben Frauen, die viel Engagement und Herzblut in ihren Laden stecken, arbeiten ehrenamtlich. «Wichtig ist für uns, auch weiterhin kostendeckend zu arbeiten. Trotzdem wäre es schön, wenn wir eines Tages einen kleinen Lohn beziehen könnten», sagt Dina Biedermann, welche die Hotelfachschule besucht hat.

Doch die Bischofszellerinnen möchten nicht nur ökologische und qualitativ hochstehende Ware zu fairen Preisen anbieten. «In unserer Café-Ecke soll man sich zudem austauschen können. Wir hoffen, dass dieser Austausch nach der Coronakrise gefördert werden kann.»

Hinweis

Öffnungszeiten «Emma’s Lebensmittel»: Freitag von 14 bis 18 Uhr, sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr.