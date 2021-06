BISCHOFSZELL Die jahrelange Suche ist zu Ende: Bibliothek und Ludothek können zügeln Nach der Stadt Bischofszell sagt auch die Volksschulgemeinde Bischofszell Ja zu einem einmaligen Beitrag an die Umbauarbeiten am künftigen Standort und zu jährlich wiederkehrenden Beiträgen. Georg Stelzner 11.06.2021, 18.15 Uhr

Dem Umzug vom Sandbänkli zum Hechtplatz steht jetzt nichts mehr im Weg. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 6. Juni 2021)

«Ich bin überwältigt!» Es waren nur drei Worte, ausgesprochen von Corinna Pasche-Strasser, der Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell, doch in ihnen artikulierte sich die ganze Erleichterung darüber, dass die Gemeindeversammlung dem Antrag der Schulbehörde stattgegeben hatte. Zur Debatte stand am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle von Hauptwil nicht weniger als die Zukunft der Bischofszeller Bibliothek.