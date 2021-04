BISCHOFSZELL Die Haldenstrasse soll keine unendliche Geschichte werden Im Rahmen der überaus umfangreichen Abklärungen für eine mögliche Sanierung des Hangrutsches, der die Strasse in Mitleidenschaft gezogen hat, stehen nun weitere Schritte an. Nicht zuletzt gilt es, die Finanzierung eines allfälligen Projekts zu klären. (red) 30.04.2021, 17.30 Uhr

Blick auf den mit einer Plane abgedeckten Hangrutsch bei Halden. Bild: Andrea Stalder (Halden, 17. März 2017)

Es ist ein lokalpolitischer Dauerbrenner und hat in der Vergangenheit so manches Gemüt erhitzt: Seit die Strasse aus Sicherheitsgründen für den motorisierten Verkehr gesperrt und nur noch für Fussgänger und Velofahrer passierbar ist, verfügt das Dorf Halden über keine direkte Strassenverbindung nach Bischofszell mehr. Wer mit dem Auto in die Rosenstadt gelangen möchte, muss den Umweg über Schönenberg in Kauf nehmen. Dieser Umstand sorgt in Teilen der Bevölkerung Haldens seit Jahren für Verärgerung