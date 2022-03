Am 26. März beginnt in Bischofszell die neue Wochenmarktsaison

BISCHOFSZELL Die früheren Freiheiten sind zurück: In der Rosenstadt beginnt am 26. März die neue Wochenmarktsaison Erstmals seit 2019 kann der Wochenmarkt wieder so durchgeführt werden, wie ihn die Besucherinnen und Besucher aus der Zeit vor der Coronapandemie kannten. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 24.03.2022, 14.10 Uhr

Franco Capelli, Marktchef von Bischofszell, auf der Mauer des Museumsgartens. Bild: Georg Stelzner

«Wir können den Wochenmarkt wieder ohne Einschränkungen durchführen», stellt Franco Capelli erleichtert fest. An die coronabedingten Erschwernisse der jüngsten Vergangenheit erinnert sich der Bischofszeller Marktchef ungern.

Capelli geht davon aus, dass der samstägliche Warenverkauf auf dem Grubplatz (jeweils in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr) wieder ganz normal stattfinden kann. Letztmals war das 2019 der Fall. Der Bischofszeller Wochenmarkt geht in die 24. Saison, die diesjährige Saison endet am 19. November.

Themenmärkte locken auch dieses Jahr

Das bewährte, grossen Anklang findende Konzept mit den periodisch angebotenen Themenmärkten wird beibehalten. Sie stellen seit Jahren einen zusätzlichen Anreiz zum Besuch des Wochenmarktes dar. Zur Saisoneröffnung findet am Samstag, 26. März, gleich der erste Themenmarkt statt. Das Motto lautet «Regional –nachhaltig – bunt»; es kann im Grunde für die ganze Marktsaison angewendet werden.

Es folgen der Ostermarkt mit der Eröffnung der geschmückten Osterbrunnen (9. April), der «Verkauf auf drei Rädern» im Rahmen des APE-Treffens (30. April; Ausweichdatum: 17. September), der Rosenbier-Anstich mit musikalischer Umrahmung (28. Mai), der Rosen- und Spezialitätenmarkt (18./19. Juni und 23. bis 26. Juni), der Flohmarkt für Kinder (27. August) und der Flohmarkt für Erwachsene unter dem Motto «Entrümpeln macht Spass» (24. September).

Ein Stück erhaltenswerter Kultur

Der Fortbestand des Wochenmarktes liegt Capelli sehr am Herzen. Bischofszell ohne dieses Einkaufserlebnis unter freiem Himmel wäre für ihn ein schwer zu akzeptierendes Szenario. Er sagt:

«Der Handel auf Märkten ist eines der ältesten Gewerbe und hat somit eine lange Tradition, die es zu erhalten gilt.»

Ohne Markt ginge ein Stück Kultur verloren, ist Capelli überzeugt. Er gibt zu bedenken, dass die Funktion eines Marktes über das blosse Einkaufen hinausgehe. Märkte seien auch Orte der Begegnung und Geselligkeit.

Das Hauptaugenmerk des Marktchefs gilt naturgemäss dem Angebot. «Das Grundsortiment an Waren des täglichen Bedarfs ist abgedeckt», erklärt Capelli. Es gelingt ihm immer wieder gelingt, entstandene Lücken zeitnah zu schliessen und damit zu verhindern, dass der Wochenmarkt an Attraktivität einbüsst. Zu Letzterer gehört weiterhin das Marktbeizli in der Kornhalle, wo sich die Besucherinnen und Besucher in gemütlicher Runde verpflegen können.

