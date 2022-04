"Die Mitte" Bischofszell schlägt Angelo Fedi als Stadtrat vor

BISCHOFSZELL Der Vorstand der «Mitte» schlägt den Mitgliedern Angelo Fedi als Nachfolger von Stadträtin Christina Forster vor Offiziell portiert wird der Jurist und gebürtige Bischofszeller am 11. Mai anlässlich der Jahresversammlung der Bischofszeller Ortspartei «Die Mitte». Ausser Angelo Fedi soll auch die bisherige Stadträtin Susanne Scheiwiler-Noser kandidieren. Georg Stelzner 07.04.2022, 11.00 Uhr

Angelo Fedi, Stadtratskandidat der Bischofszeller Ortspartei «Die Mitte». Bild: PD

Wenn im November der Stadtrat Bischofszell für die Legislatur 2023–27 gewählt wird, möchte «Die Mitte» (früher CVP) gewappnet sein. Der Vorstand der Ortspartei hat an seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, ausser der bisherigen Stadträtin Susanne Scheiwiler-Noser auch Angelo Fedi ins Rennen zu schicken.

Mit diesem Duo möchte man die beiden Sitze in der Exekutive der Rosenstadt verteidigen. Vizestadtpräsidentin Christina Forster, zuständig für das Ressort Soziales, hat bereits vor einigen Wochen ihren Rücktritt angekündigt und wird somit zur Wiederwahl nicht antreten.

Enge Verbundenheit mit Bischofszell

Eine langwierige Kandidatensuche blieb der Partei erspart, war Fedi doch schon seit geraumer Zeit in den Fokus gerückt. Er liess den Ortsparteivorstand denn auch nicht lange im Ungewissen. Er habe schnell zusagen können, erklärt der 41-jährige, in Bischofszell aufgewachsene Jurist und begründet das so: «Ich fühle mich in Bischofszell zu Hause und möchte mich aktiv einbringen mit dem Ziel, die hohe Lebensqualität aufrechtzuerhalten und zu fördern.»

Fedi ist überzeugt, seine beruflichen Kenntnisse im Stadtrat nutzbringend anwenden zu können. Ein Jurist fehlt in dieser Behörde derzeit. Fedi hat auch keine Zweifel, dass es ihm möglich wäre, den Anwaltsberuf und das politische Mandat gleichzeitig auszuüben, ohne bei der einen oder anderen Tätigkeit punkto Seriosität Abstriche machen zu müssen. Die notwendige Flexibilität bei der Arbeitseinteilung hätte er, versichert er.

Fedi ist Mitinhaber der in Amriswil und Kreuzlingen ansässigen Anwaltskanzlei Raggenbass und hat sich auf Verwaltungsrecht spezialisiert. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er aufgrund seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell bekannt. Von dieser Funktion würde er im Falle seiner Wahl auf den Beginn der Amtsperiode im Juni 2023 zurücktreten.

Mit politischen Mechanismen vertraut

Zufrieden und zuversichtlich blickt Ortsparteipräsident Franz Eugster den bevorstehenden Kommunalwahlen in Bischofszell entgegen. Er verweist auf die langjährige Vorstandstätigkeit Fedis und dessen sehr gutes Resultat bei den letzten Grossratswahlen. Der Kandidat verfüge über politische Erfahrung, auch wenn er noch kein politisches Amt ausgeübt habe.

Dass Christina Forster durch einen Mann ersetzt werden soll, erachtet Eugster nicht als Makel. Wichtig seien die fachliche Qualifikation und charakterliche Eignung einer kandidierenden Person und nicht das Geschlecht. Offiziell nominiert als Stadtratskandidat der «Mitte» wird Angelo Fedi am 11. Mai anlässlich der Jahresversammlung der Ortspartei.