BISCHOFSZELL

Wer den virtuellen Bischofszeller Städtlilauf absolvieren möchte, hat dazu an drei Tagen Gelegenheit: am Freitag, 23. April (ab 16 Uhr), am Samstag, 24. April (ganztags), und am 25. April (bis 16 Uhr). Die Anmeldung erfolgt auf der Website www.staedtlilaufbischofszell.ch, wo auch die Tracking App heruntergeladen werden kann. Die Kategorien entsprechen weitgehend denjenigen, die auch eine Veranstaltung in gewohnter Form bieten würde. Gelaufen werden muss jedoch nicht auf der Originalstrecke; die Route kann frei gewählt werden. Einzige Bedingung ist, dass der Lauf im vorgeschriebenen Zeitfenster stattfindet. Aufgrund der eintreffenden Daten erstellt das OK am Ende die Ranglisten. (st)