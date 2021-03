Die Stützpunktfeuerwehr Bischofszell leistete im Jahr 2020 insgesamt 41 Einsätze. Davon betrafen sieben einen Brand; dazu gehörten ein Feuer in einem Altstadthaus (12. Februar) und das brennende Kioskhäuschen (27. April) auf dem Bahnhofplatz. In elf Fällen wurde technische Hilfe geleistet und einmal wurde die Feuerwehr zu einer Strassenrettung aufgeboten. Das First-Responder-Team kam achtmal zum Einsatz. 14-mal rückte die Feuerwehr aus, weil eine Brandmeldeanlage irrtümlich einen Vorfall angezeigt hatte. Im laufenden Jahr verzeichnete man bisher acht Einsätze, wobei es noch keinen Brand zu löschen galt. Die meisten Einsätze verursachte bis dato der starke, lang andauernde Schneefall im Januar. Die Stützpunktfeuerwehr Bischofszell hat einen stabilen Bestand von 100 bis 105 Mitgliedern. Jährlich stossen zehn bis zwölf Leute neu hinzu, was wichtig ist, um die Abgänge kompensieren zu können. (st)