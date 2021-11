Der Bischofszeller Adventsmarkt feiert ein Comeback

BISCHOFSZELL Der Adventsmarkt ist zurück: OK glaubt trotz erschwerter Bedingungen an einen Erfolg In zwei Wochen herrscht in der Altstadt an drei Tagen Weihnachtsstimmung. Ein Schutzkonzept ermöglicht die Durchführung des Anlasses während der Coronapandemie. Georg Stelzner 13.11.2021, 04.40 Uhr

Das OK des Bischofszeller Adventsmarkts: Franz Jegerlehner, Caroline Inauen und Präsident Pius Hofstetter sowie (sitzend) Karin Venzo und Franco Capelli. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 10. November 2021)

Die gute Nachricht vorweg: Nach einjährigem Unterbruch findet der Adventsmarkt heuer wieder statt, und zwar vom 26. bis 28. November. Eine wirklich schlechte Nachricht gibt es in diesem Zusammenhang nicht, jedoch eine, welche mit einem «Aber» beginnt. Die 25. Auflage des weit über die Region hinaus beliebten Anlasses kann trotz Coronapandemie durchgeführt werden, aber – und das ist die bittere Pille – mit Einschränkungen und unter Auflagen.

Das OK hat sich von der herausfordernden Ausgangslage nicht beirren lassen. Im Gegenteil: In Anbetracht des 25-Jahr-Jubiläums ist sogar eine Aufbruchstimmung spürbar, welche auch in der Neugestaltung des Flyers zum Ausdruck kommt. Grafischer Blickfang ist jetzt die Skyline der Bischofszeller Altstadt.

Schutzkonzept sorgt für Sicherheit

Die Frage, ob eine neuerliche Absage des Adventsmarkts zur Debatte gestanden sei, beantwortet OK-Präsident Pius Hofstetter umgehend mit einem klaren «Nein». Die Situation sei für Veranstalter und Besucher zwar weiterhin schwierig, mit jener des Vorjahres aber nicht vergleichbar. Anders als im Jahr 2020 lasse die Gesetzeslage jetzt eine Durchführung zu.

Franco Capelli, im OK unter anderem für die Sicherheit zuständig, erklärt, dass für den Adventsmarkt in aufwendiger Arbeit ein Schutzkonzept gemäss den Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit erarbeitet worden sei. Zudem gelte ein Markt gemäss Gesetz nicht als Veranstaltung, was die Organisation vereinfache. Capelli stellt fest:

«Die Leute sehnen sich danach, wieder Märkte besuchen zu können.»

Zertifikatspflicht in den Beizli

Erfreut nimmt der OK-Präsident zur Kenntnis, dass das Interesse unter den Händlern unvermindert gross sei. «Der 25. Bischofszeller Adventsmarkt ist ausgebucht», sagt Hofstetter. Nur wenige Warenverkäufer hätten sich nach der bereits 2019 erfolgten Ausschreibung wieder zurückgezogen. Die Attraktivität des Angebots habe man sogar noch weiter steigern können.

Die Besucher können sich laut Hofstetter auf nicht weniger als 120 weihnachtlich geschmückte Stände, sechs Restaurationsbetriebe und vier Anbieter von alkoholfreiem Glühwein freuen. Das Kinderkarussell bekommt einen neuen Standort und wird auf dem östlichen Grubplatz vor der «Linde» seine Runden drehen. Tribut an die Coronapandemie: Für den Aufenthalt in den Adventsbeizli gilt ab 16 Jahren die 3G-Zertifikatspflicht. Ein Sicherheitsdienst wird die Einhaltung dieser Bestimmung überprüfen.

Eröffnung findet ohne St.Nikolaus statt

Um den Adventsmarkt durchführen zu können, nimmt das OK den einen oder anderen Wermutstropfen in Kauf. So muss auf einen Klassiker, den Einzug von St.Nikolaus und Knecht Ruprecht in die Altstadt, dieses Mal coronabedingt verzichtet werden. Dieses Highlight zur Eröffnung des Adventsmarkts lockt jeweils besonders viele Leute an, was unter den gegebenen Umständen problematisch wäre. Hofstetter sagt zum Verzicht:

«Wir müssen für die Besucherinnen und Besucher Verantwortung übernehmen.»

Das ist auch der Grund, weshalb die Stände nur einseitig aufgestellt werden, und zwar nicht nur wie gewohnt in der Marktgasse, sondern auch in der Kirch- und Tuchgasse. Auf diese Weise wird erreicht, dass sich das Publikum besser verteilt und die Abstände zwischen den Besuchern grösser sind.

Altstadtkulisse ist ein Publikumsmagnet

Die fünf OK-Mitglieder sind überzeugt, dass der grosse Pluspunkt, die historische Altstadt-Atmosphäre, auch unter erschwerten Bedingungen ein grosser Anreiz für den Besuch des Bischofszeller Adventsmarkts sein wird. Und natürlich hoffen sie, dass ihnen das Coronavirus nicht im letzten Moment noch einen Strich durch die Rechnung machen wird. Mit den derzeit geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie kann man sich arrangieren.

Detaillierte Informationen im Internet: www.adventsmarkt-bischofszell.ch