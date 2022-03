Bibliothek und Ludothek Bischofszell ziehen um

BISCHOFSZELL Der Abschied vom Sandbänkli rückt nach fast vier Jahrzehnten näher Die Bibliothek und die Ludothek übersiedeln auf den Hechtplatz. Die Stadt Bischofszell und die Volksschulgemeinde Bischofszell beteiligen sich an den erforderlichen Kosten für den Umbau und leisten jährliche Beiträge an die Betriebs- und Mietkosten. Georg Stelzner 08.03.2022, 16.35 Uhr

Damit die Bibliothek und die Ludothek im April einziehen können, sind noch diverse Anpassungs- und Sanierungsarbeiten nötig. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 24. Februar 2022)

Noch sind die Räume, in denen einst der Discounter Denner seine Waren feilbot, kahl und leer. Doch das ändert sich nun von Tag zu Tag. Frances Bischof, der Präsidentin der Bibliothek, und Anita Keller, der Leiterin der vom Gemeinnützigen Frauenverein geführten Ludothek, ist die Vorfreude anzusehen. «Der neue Standort wird zeitgemässe Bedingungen bieten», stellt Bischof fest, und Keller freut sich, dass «sich unsere Sachen künftig alle in einem einzigen Raum befinden werden».

Bis Ende März sollen die Umbauarbeiten im Grossen und Ganzen abgeschlossen sein. Dieses Ziel ist realistisch, gab es bis anhin doch weder Komplikationen noch böse Überraschungen. Die Zeit bis zur Eröffnung am 20. April kann dann für die Einrichtung genutzt werden. Die Bücher und weiteren Medien sowie die Spiele und Artikel werden in den Osterferien gezügelt, wenn es ohnehin keine Ausleihe geben würde. Für 14. Mai ist eine offizielle Eröffnungsfeier mit einem Tag der offenen Tür geplant.

Seit 15 Jahren war Umzug ein Thema

Der Standortwechsel bedeutet eine echte Zäsur, waren die Bibliothek und die Ludothek doch während 36 Jahren in der Villa Kundert im Sandbänkli untergebracht. Für die dortigen Räumlichkeiten meldete die Volksschulgemeinde Bischofszell Eigenbedarf an. «Das Thema Umzug beschäftigte uns schon seit 2007», sagt Frances Bischof.

In dieses Gebäude am Hechtplatz ziehen Bibliothek und Ludothek ein. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 24. Februar 2022)

Die Suche nach einer geeigneten Lokalität gestaltete sich aber insofern schwierig, als mehrere Voraussetzungen erfüllt sein mussten. Eine zentrale, schulnahe Lage war ebenso eine unverzichtbare Bedingung wie ein ebenerdiger Zugang und ein verkraftbarer finanzieller Aufwand. Am Ende standen noch zwei Standorte zur Auswahl: einer im Obertor und jener am Hechtplatz, der in der Gesamtbeurteilung am besten abschnitt und somit zum Zuge kam.

Vorhandenen Platz optimal ausnutzen

Bei den im November in Angriff genommenen Umbauarbeiten wird laut Architekt Christoph Biedermann ein «gut ausgearbeitetes Konzept, das beiden Einrichtungen zugutekommt», umgesetzt. Ziel sei es, den vorhandenen Platz – im Erdgeschoss stehen 300 Quadratmeter zur Verfügung – optimal auszunutzen. Zusätzlich diene der Keller als Lagerraum. Die Regale werden laut Frances Bischof zum Teil vom Sandbänkli an den neuen Standort mitgenommen, zum Teil aber auch neu angeschafft – je nachdem, was gebraucht wird und der Effizienz dient.

Um für die Bibliothek und die Ludothek gleichermassen gute Bedingungen zu schaffen, wird eine neue Raumeinteilung und damit ein neuer Grundriss realisiert. Dazu mussten laut Biedermann alte Wände abgebrochen und neue erstellt werden. Ein Hauptaugenmerk wird auch darauf gelegt, den vorher eher düsteren Laden in ein lichtdurchflutetes, besucherfreundliches Lokal umzuwandeln.

Anita Keller, Leiterin der Ludothek, und Frances Bischof, Präsidentin der Bibliothek, auf einem Rundgang durch die künftige Heimstätte der beiden Einrichtungen. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 24. Februar 2022)

Zu den Massnahmen gehören unter anderem der Einbau einer behindertengerechten Toilette, die Verlegung eines neuen Bodens und die Verwendung heller, frischer Farben. Christoph Biedermann fasst zusammen:

«Es soll eine einladende Atmosphäre entstehen.»

Künftige Öffnungszeiten: Bibliothek: Montag, 17 bis 20 Uhr, Dienstag, 9 bis 11 Uhr, Mittwoch, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr; Ludothek: Mittwoch, 14 bis 16 Uhr, Freitag, 16 bis 18 Uhr, erster Samstag im Monat (ausser Ferien und Feiertag), 9 bis 11 Uhr.

Zwei Mal eine deutliche Zustimmung Am 7. Juni 2021 genehmigte die Gemeindeversammlung der Stadt Bischofszell einen einmaligen Anteil von 237’000 Franken an die Umbaukosten am neuen Standort Poststrasse 4/6 sowie jährlich wiederkehrende Miet- und Betriebsbeiträge von 24’760 Franken für die Bibliothek und 18’580 Franken für die Ludothek. Am 10. Juni 2021 folgte die Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell. Sie sagte einstimmig Ja zu einem einmaligen Anteil von 113’300 Franken an den Umbau sowie zu jährlich wiederkehrenden Miet- und Betriebsbeiträgen von 24’760 Franken. Der Mietvertrag am Hechtplatz wurde für die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen. (st)