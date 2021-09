Sanierung der Bischofszeller Stiftsamtei hat begonnen

BISCHOFSZELL «Das Gebäude hat seine Geheimnisse»: Gesamtprojektleiter Christoph Biedermann ist von der Altstadtliegenschaft fasziniert Die umfassende Sanierung der Stiftsamtei hat begonnen. Ein Rundgang durch eines der ältesten Gebäude der Rosenstadt vermittelt einen Eindruck von den Dimensionen des Projekts. Die Wiedereröffnung soll in einem Jahr erfolgen.

Georg Stelzner 17.09.2021, 04.50 Uhr

Abbrechen und Aufräumen: Arbeiter entfernen alte, nicht mehr gebrauchte Materialien aus der Stiftsamtei. Bild: Donato Caspari (Bischofszell, 6. September 2021)

Es ist nicht die grösste, aber die wohl interessanteste Baustelle, die es in Bischofszell derzeit gibt. Die Liegenschaft Schottengasse 7, bekannt unter der historischen Bezeichnung Stiftsamtei, wird seit August umfassend saniert. Die ersten Sondierungs- und Ausbrucharbeiten wurden bereits im Juni in Angriff genommen. Ziel ist die Umgestaltung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in ein Kirchenzentrum mit Zentrumsfunktion für die Katholiken des Pastoralraums Bischofsberg. Ein ambitioniertes Vorhaben, das an alle Beteiligten hohe Anforderungen stellt.