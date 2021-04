Bischofszell «Cannabis City»: In der Rosenstadt blühen die Hanfpflanzen – das passt jedoch nicht allen Zwei Indoor-Hanfanlagen gibt es auf dem Stadtgebiet schon, zwei weitere könnten nun hinzukommen. Der Stadtrat entscheidet diesen Mittwoch über die entsprechenden Baugesuche. Mit der Thematik haben Behörde und Einwohner bereits Erfahrung. Georg Stelzner 28.04.2021, 04.30 Uhr

Hanfpflanzen wachsen im Freien oder wie hier in einer ausgeleuchteten Indoor-Anlage. Bild: Severin Bigler

Über die Landesgrenzen hinaus ist Bischofszell als «Rosenstadt im Thurgau» bekannt. Wird der frühere Bezirkshauptort jetzt auch zur «Cannabis City», und ersetzt die Hanfpflanze am Ende gar den Bischofsstab im Stadtwappen? In den sozialen Medien geistert dieses Schreckgespenst seit geraumer Zeit herum, und im Rathaus hält sich die Freude über den Hanf-Boom in Grenzen. Dies ungeachtet der Tatsache, dass überhaupt nichts Illegales im Raume steht.

Die Rede ist von Indoor-Anlagen für CBD-Hanfpflanzen, von denen es in Bischofszell bereits zwei gibt: Eine wird von der Swiss Premium Canna AG an der Industriestrasse 6 im Gewerbepark Bischofszell Nord betrieben, die andere von der Firma Blütenfarm (Slogan: «In nature we trust») an der Poststrasse 7.

Dabei könnte es aber nicht bleiben. An der Sitzung vom 28. April entscheidet der Stadtrat über zwei weitere Baugesuche. Eingereicht wurden sie von Canna Group GmbH, die eine Hanfanlage an der Laagerstrasse 1 errichten möchte, und von der Swiss Premium Canna AG, die an der Ibergstrasse 16 einen weiteren Standort auf Stadtgebiet anstrebt. Das letztgenannte Unternehmen mit Sitz in Dübendorf ist auch in den Gemeinden Hauptwil-Gottshaus, Weinfelden und Wigoltingen mit Hanfanlagen präsent. Ein drittes Baugesuch von einer Einzelperson aus Heldswil für eine Anlage in der Halle an der Espenstrasse 1a ist inzwischen zurückgezogen worden.

Umfrage unter den Anwohnern durchgeführt

Für den Stadtrat ist die Thematik nicht neu. Stein des Anstosses ist laut Stadtpräsident Thomas Weingart nicht die Hanfpflanze an sich. Diese wird zur Herstellung diverser Produkte wie Öle, Tees, Pasten, Energydrinks, Teigwaren, Kosmetika und Zigaretten verwendet. Als störend wird die Geruchsemission empfunden - besonders dann, wenn sich eine Anlage im Wohngebiet befindet, wie dies beim Standort Poststrasse 7 der Fall ist. Aufgrund häufiger Beschwerden sah sich der Stadtrat hier veranlasst, der Sache auf den Grund zu gehen. Er führte im Oktober 2020 eine Umfrage durch.

CBD-Produkte Cannabidiol (CBD) ist ein chemischer Wirkstoff, der in Hanfpflanzen vorkommt. CBD weist im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol (THC) keine psychoaktive Wirkung auf und untersteht daher nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Die medizinische Wirkung von CBD ist umstritten. Ärzte dürfen CBD nur unter strengen Auflagen als Medikament verschreiben. 2016 ist die Herstellung von CBD-Hanf in der Schweiz legalisiert worden. Seither hat die Zahl der Produzenten markant zugenommen. Wer mindestens 18 Jahre zählt, darf CBD-Produkte käuflich erwerben. (st)

Zur Teilnahme eingeladen waren alle Haushalte im Umkreis von 500 Metern rund um das Gebäude der Firma Blütenfarm. Die Rücklaufquote von 42 Prozent verdeutlicht, wie ernst die Angelegenheit von den Anwohnern genommen wurde.

Zwar gab die überwiegende Mehrheit an, weder in der Wohnung noch in der Wohnumgebung die Gerüche «stark», «sehr stark» oder «extrem stark» wahrzunehmen, doch war die Einschätzung in hohem Masse von der jeweiligen Distanz zur Hanfanlage sowie vom subjektiven Empfinden abhängig. Das Ergebnis der Umfrage lautete: 298 Anwohner beurteilten die Belästigung durch Gerüche als «zumutbar», immerhin 41 waren aber gegenteiliger Meinung und entschieden sich für die Klassifizierung «unzumutbar».

Regelmässiges Wechseln der Filter

Im Wissen um dieses Unbehagen nahm der Stadtrat mit der Blütenfarm AG Kontakt auf, um das Problem zu lösen oder wenigstens zu mildern. Thomas Weingart sieht sich im Vorgehen der Behörde bestätigt:

Thomas Weingart, Stadtpräsident Bischofszell Bild: Reto Martin

«Die Firma Blütenfarm ist kooperativ und hat zugesagt, die Filter regelmässig zu wechseln, um die Geruchsemission möglichst gering zu halten.»

Wie effektiv diese Massnahme ist, werde sich aber erst zeigen müssen, räumt der Stadtpräsident ein. Er schliesst nicht aus, dass die Reklamationen während der warmen Jahreszeit, wenn sich die Leute häufiger im Freien aufhalten, wieder zunehmen könnten. Die eigentliche Nagelprobe steht somit noch bevor.

Die beiden Baugesuche, über die der Stadtrat nun zu entscheiden hat, könnten unterschiedlicher nicht sein. Während sich der Standort Laagerstrasse 1 in der Industriezone befindet und kaum Angriffsflächen bietet, erscheint die geplante Anlage an der Ibergstrasse 16 nicht ganz unproblematisch. Sie wäre zwar ebenfalls zonenkonform, doch in unmittelbarer Nachbarschaft steht auch der Schulpavillon Nord.

Kriterien bei der Beurteilung der Baugesuche gibt es viele. Zu den wichtigsten Faktoren gehören die Grenzabstände, der Feuerschutz und die Lüftungsanlagen, aber auch der Standort. Will heissen: Der Stadtrat hat auch die Frage zu klären, ob es sinnvoll und zumutbar ist, eine Hanfanlage an einem bestimmten Ort zu errichten. Die Gesuchsteller wiederum müssen den Nachweis erbringen, dass der Betrieb ihrer Anlage keine «übermässige» Geruchsemission zur Folge hätte.

Keine Indoor-Anlage an der Espenstrasse

Aus der Welt ist – wie eingangs erwähnt – der Standort Espenstrasse 1a. «Der Stadtrat hat das Gespräch mit dem Bauherrn gesucht und ihm zu verstehen gegeben, dass die Voraussetzungen an dieser Lage äusserst schwierig sind», erklärt Weingart. Aufgrund der vielen zu erwartenden Einsprachen und der daraus resultierenden Verzögerung sei das Baugesuch dann zurückgezogen worden.

Der Umstand, dass gleich mehrere Firmen die Stadt Bischofszell als Standort für bestehende oder geplante Hanfanlagen gewählt haben, ist nach Ansicht Weingarts ein Zufall. Die Gefahr, dass Bischofszells Ruf unter dieser Entwicklung leiden könnte, bestehe aber durchaus, sagt Weingart unter Hinweis auf die bisweilen schon jetzt zutage tretende Häme.

Ohne verallgemeinern zu wollen, beklagt der Stadtpräsident, dass sich in der boomenden Branche neben professionellen Unternehmern auch zusehends Amateure auf der Suche nach dem schnellen Geld tummelten. Von Vermietern von Liegenschaften wünschte sich Weingart eine grössere Sensibilität sowie ein ausgeprägteres Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Allgemeinheit. .