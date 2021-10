Bischofszeller Altstadthaus weist nach Bauarbeiten Risse auf

BISCHOFSZELL Bröckelnde Mauern und verhärtete Fronten: Ein Hausbesitzer im Clinch mit der Stadt Ein Altstadthaus in der Kirchgasse weist zahlreiche Risse auf. Der Besitzer macht die Stadt dafür verantwortlich, weil er überzeugt ist, dass die Schäden von Tiefbauarbeiten verursacht worden sind. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.25 Uhr

Vertikaler Riss in einer Wand im Haus Kirchgasse 9 in Bischofszell. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 29. Juni 2021)

Der Besitzer der Liegenschaft Kirchgasse 9 ringt um Fassung. Auf einem Rundgang durch das im 18. Jahrhundert errichtete, denkmalgeschützte Haus bleibt er immer wieder stehen, schüttelt den Kopf und faltet verzweifelt die Hände. Er zeigt auf einen feinen Riss in der Wand. Es sei nicht der einzige, betont er sichtlich aufgewühlt. Insgesamt 150 Risse habe er inzwischen entdeckt.

Der um sein Anwesen besorgte Bewohner ist überzeugt, dass die Schäden durch Tiefbauarbeiten entstanden sind, welche von den Technischen Gemeindebetrieben Bischofszell (TGB) in der Zeit von August bis November 2020 ausgeführt wurden. In alten Rissen finde man Schmutz und Pollen, was hier nicht der Fall sei. Folglich müsse es sich um neue Risse handeln, glaubt er zu wissen. Zweck der Bauarbeiten war die Sanierung der Werkleitungen für Wasser, Abwasser und Strom. Die ausgehobenen Gräben in der Kirchgasse hatten eine Tiefe von circa 1,4 Meter.

Es besteht eine Wiederherstellungspflicht

Für den Besitzer der Altstadtliegenschaft ist klar, dass es sich hier um einen Verstoss gegen das kantonale und eidgenössische Denkmalschutzgesetz handelt. Sein Haus wird der höchsten Empfindlichkeitsklasse 4 («Historische und geschätzte Bauten») zugeordnet. Der Bund hätte den Bauarbeiten daher zustimmen müssen, was aber nicht geschehen sei, erklärt er. Die Stadt habe einen Schaden verursacht und müsse nun dafür geradestehen.

Diese Risse in der Wand verlaufen diagonal. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 29. Juni 2021)

Wer ein denkmalgeschütztes Gebäude besitzt, unterliege der Wiederherstellungspflicht, sagt der Geschädigte und erklärt, dass er weder willens noch imstande sei, die kostspielige Restaurierung aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Diese Kosten müsse die Stadt, in seinen Augen allein verantwortlich für das Malheur, übernehmen. Es geht dem Hausbesitzer aber nicht nur um die Ästhetik, sondern auch um die Sicherheit. Das freitragende Treppenhaus könnte aufgrund der Vibrationen während der Bauarbeiten eines Tages wegbrechen, befürchtet er.

Keine Auffälligkeiten bei den Messungen

Im Rathaus schätzt man den Sachverhalt ganz anders ein. Stadtpräsident Thomas Weingart verweist darauf, dass im Vorfeld der Bauarbeiten von einer externen Firma ein Erschütterungsmessgerät installiert worden sei:

«Während der ganzen Bauzeit wurden keine Messauffälligkeiten festgestellt, was in den wöchentlichen Bausitzungen auch protokolliert wurde.»

Besagter Hausbesitzer habe erst nach Abschluss der Bauarbeiten «massive Erschütterungen» gemeldet, die «sehr schwere Schäden verursacht» hätten. Laut Weingart hat das Messgerät keinen Alarm ausgelöst und wenn, dann nur zu Testzwecken. Bei einem Lokalaugenschein durch Vertreter der Stadt und der TGB am 27. Januar 2021 seien Risse sichtbar gewesen, räumt Weingart ein. Ob diese frisch oder alt waren, das sei jedoch schwierig einzuschätzen.

Alle Messwerte unter den Richtlinien

Die Versicherung der Stadt Bischofszell hat Stephan Laczko, dipl. Bauingenieur ETH/SIA, mit einer Beurteilung beauftragt. Der Fachmann kommt in seiner Expertise zum Schluss, dass die beim Bau erzeugten «minimalen Erschütterungen keinesfalls als übermässig einzustufen» seien. Sämtliche Messwerte lägen deutlich unter den Richtwerten. Und weiter meint Laczko:

«Daher können die Werkleitungsarbeiten als Schadensursache für die Rissbildungen (…) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.»

Für den Stadtpräsidenten ist somit klar, dass weder eine adäquate Kausalität noch eine Übermässigkeit vorliegt. Im Übrigen liege die Beweiserbringung der Haftungsvoraussetzung beim Forderungssteller. «Der Schaden ist bislang nicht einmal konkretisiert und ein Zusammenhang mit den Bauarbeiten auch nicht belegt worden», führt Weingart aus. Die Stadt habe der Gegenseite die Beurteilung durch einen ausgewiesenen Experten vorgeschlagen, dieses Angebot sei aber abgelehnt worden.

Hausbesitzer erwägt Gang vor Gericht

Den betroffenen Hausbesitzer überzeugen die Einwände der Stadt nicht. Er ist nicht bereit kleinbeizugeben und erwägt eine Klage beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau. Vorher möchten er und sein Anwalt noch das Gespräch mit Weingart suchen. Sehe der Stadtpräsident ein, dass Bischofszell für die Behebung des Schadens aufzukommen hat, stehe einer aussergerichtlichen Einigung nichts im Wege, sagt der Hausbesitzer. Die von der Stadt vorgelegten Untersuchungsergebnisse akzeptiert er nicht. Er verlangt eine Beurteilung durch schweizweit anerkannte Fachleute, etwa solche von der ETH Zürich.

Auch in diesem Zimmer sind Risse zu erkennen. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 29. Juni 2021)

Allzu gross sind die Chancen für eine Einigung zwischen der Stadt und dem Liegenschaftsbesitzer nicht. Es sind seit Ausbruch des Konflikts zwar schon mehrere Gespräche geführt worden, gefruchtet haben sie jedoch nichts. Eine Annäherung der Standpunkte ist nicht in Sicht, schon eher eine Wahrheitsfindung vor Gericht. Die Stadt sei zu einem Kompromiss bereit, die vollumfängliche Übernahme der Sanierungskosten komme aber nicht in Frage, erklärt Weingart.