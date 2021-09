Nagelpark und Poststrasse liefern in Bischofszell Gesprächsstoff

BISCHOFSZELL Bei der Revision der Ortsplanung prallen unterschiedliche Interessen aufeinander Die Rosenstadt wird sich in den kommenden Jahren markant verändern. Das wurde am jüngsten «Inforum» deutlich. Die Wogen gingen jedoch – trotz grossem Diskussionspotenzial – nicht sehr hoch und die Teilnehmerzahl war überschaubar. Christoph Heer 23.09.2021, 11.45 Uhr

Raumplaner Olaf Wolter und Stadtpräsident Thomas Weingart am «Inforum» in der Bitzihalle. Bild: Christoph Heer (Bischofszell, 21. September 2021)

Die Stimmbürger entscheiden am 28. November an der Urne über den revidierten Zonenplan und das Baureglement. Beides stammt aus dem Jahr 2005. Vorab wurde am Dienstagabend in der Bitzihalle darüber informiert. Während sich knapp 40 Interessierte einfinden, verfolgen das Geschehen zu Spitzenzeiten lediglich sieben User via Onlineübertragung von zu Hause aus.