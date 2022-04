Städtlilauf in Bischofszell

Bischofszell Begeisterte Sportlerinnen und Sportler am Bischofszeller Städtlilauf Nach dreijährigem Unterbruch liess die 13. Auflage des Bischofszeller Städtlilaufes mit 341 Läuferinnen und Läufern die Pandemie hinter sich. Werner Lenzin 25.04.2022, 11.30 Uhr

Sie ist den kleinen und grossen Läuferinnen, aber auch den verantwortlichen Organisatoren, ins Gesicht geschrieben, die Freude, dass wieder ein physischer Lauf durchgeführt werden kann. Alle freuen sich mächtig, dass der Lauf nach 2019 nun wieder stattfindet. Vom Platz vor dem Schulhaus ertönt aus den Lautsprecherboxen fetzige Musik und Warm-up-Leiterin Isabell Dölling ruft Klein und Gross zum Mitmachen auf: «Das ist wichtig, damit ihr die Gelenke mobilisiert und unbedingt einen Kaltstart vermeidet.» Gemäss OK-Vizepräsident Marcel Rohner ist die Teilnahme gegenüber früheren Jahren zwar deutlich kleiner. «Es geht jetzt in erster Linie darum, dass der Lauf wieder im Bewusstsein der Leute aktuell wird», sagt er. Erstmals erhalten dieses Jahr alle Läuferinnen und Läufer nach dem Zieleinlauf einen Preis in Form eines Tragsackes mit verschiedenen Zubehören. Schon vorher werden ihnen zusammen mit der Startnummer ein Paar Laufsocken ausgehändigt.

Zwei Familien zum Auftakt

Besorgt schaut eine Läuferin hinauf zu den drohenden Wolken und ein junger Läufer ruft ihr ermutigend zu: «Es beginnt erst am Nachmittag zu regnen.» Trotz einer leicht einsetzenden Bise ist das Laufwetter ideal. Zum ersten Mal dabei ist dieses Jahr die diplomierte Starterin Simone Schmid aus Hauptwil. Sie hat diese Aufgabe von ihrem inzwischen 83-jährigen Stiefvater Alessio übernommen, der zehnmal als Starter am Bischofszeller Städtlilauf dabei war. «Das OK begrüsst sie alle herzlich und wir freuen uns riesig, dass der Lauf nun wieder stattfinden kann», ertönt die Stimme der Speakerin aus dem Lautsprecher. Just mit dem Elf-Uhr-Läuten des Glöckleins auf dem Schulhaus Obertor ertönt der Startschuss und die Familie Frischknecht aus Bischofszell und die Familie Keller aus Sitterdorf begaben sich als erste auf einen Kilometer langen Rundkurs.

Am meisten Schülerinnen und Schüler

Das grösste Läuferfeld umfasst die Läuferinnen und Läufer der Kategorie Schülerinnen und Schüler U16/U18 (84). Bei den Teilnehmenden der Kategorie Handicap melden sich 19 Läuferinnen und Läufer. Es folgt der Start der älteren Schülerinnen und Schüler, darunter erfreulicherweise auch einige Schulklassen aus den umliegenden Schulhäusern. Schnellster beim Hauptlauf wird mit einer Laufzeit von 23'19''00 Sven Marti aus Buochs, die Unterbietung des Streckenrekords ist ihm allerdings nicht gelungen. Bei den Damen ist Mirjam Bosshard aus Wangen am schnellsten (30'21''09), ebenfalls deutlich über dem Streckenrekord. In der Mehrzweckhalle Bitzi trifft man sich zur nachmittäglichen Rangverkündigung, wo auf dem Siegerpodest auf der Bühne die drei ersten jeder Kategorie eine Medaille entgegennehmen dürfen und die schnellsten Bischofszellerinnen und Bischofszeller bejubelt und mit einem Glas ausgezeichnet werden.

Rangliste: www.bischofszeller-staedtlilauf.ch