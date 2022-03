Bischofszeller Kompass-Forum diskutierte über ältere Arbeitnehmer

BISCHOFSZELL Podiumsdiskussion mit Regierungsrat Walter Schönholzer: Gute Netzwerke sind bei der Stellensuche hilfreich Wie können ältere Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess gehalten respektive wieder in diesen integriert werden? Damit beschäftigte sich das «Kompass-Forum» in Bischofszell. Christof Lampart 10.03.2022, 16.10 Uhr

Regierungsrat Walter Schönholzer, Jérôme Müggler, Direktor der Industrie- und Handelskammer Thurgau, Unternehmerin Monika Laib, Georg Weidmann, Laufbahnberater Georg Weidmann und Kompass-Präsident Roman Salzmann. Bild: Christof Lampart (Bischofszell, 9. März 2022)

Das Netzwerk-Forum für Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Arbeitsintegration stand in diesem Jahr unter dem Motto «Triple A: Ältere Arbeitskräfte aktivieren». In seiner Begrüssung wies Joachim Brunnschweiler, Mitglied der gastgebenden Geschäftsleitung von Kompass Arbeitsintegration, am Mittwochabend darauf hin, was sie zum Thema bewogen habe. Gerade «Kompass» habe in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass ältere und wenig qualifizierte Arbeitnehmer sich kaum oder nur sehr schwer wieder in den Arbeitsprozess eingliedern lassen.