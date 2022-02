Birwinken: die Schulbehörde darf das alte Schulhaus verkaufen

Birwinken Stimmvolk bewilligt den Verkauf des alten Schulhauses Die Schulbehörde Berg-Birwinken darf die Veräusserung des nicht mehr genützten Schulhauses Birwinken angehen. Mit deutlichem Mehr stehen die Stimmberechtigten hinter den Plänen der Behörde. Mario Testa 13.02.2022, 15.45 Uhr

Die Schulbehörde darf das Schulhaus Birwinken zum Verkauf ausschreiben. Bild: Mario Testa

Seit vergangenem Sommer wird im Schulhaus Birwinken nicht mehr unterrichtet. Die untere Etage im 1890 erbauten Haus steht somit leer, nur die Wohnung im Obergeschoss ist noch bewohnt. Nun darf die Behörde der Schulgemeinde Berg-Birwinken den Verkauf der Liegenschaft in Angriff nehmen. Mit 708 zu 101 Stimmen bewilligt der Souverän am Sonntag den geplanten Verkauf. «Ich bin von einer grossen Zustimmung ausgegangen», sagt Schulpräsident Benno Rast.

«Die Leute erachten es ganz offensichtlich wie wir als sinnvoll, die Liegenschaft zu verkaufen, da wir sie nicht mehr als Schulhaus brauchen können.»

Als nächstes werde die Schulbehörde Inserate schalten und das Schulhaus zum Verkauf ausschreiben, sagt Rast.

Verkauf noch in diesem Jahr

Der geschätzte Wert der 1200 Quadratmeter grossen Liegenschaft mit dem denkmalgeschützten Haus in der Zone für öffentliche Bauten beträgt 875'000 Franken. «Wir sind nicht unter Zeitdruck», sagt der Schulpräsident. «Ich hoffe aber, den Verkauf noch in diesem Jahr durchführen zu können. Wenn ein Interessent bereit ist, mindestens den Schätzpreis zu bezahlen, werden wir den Verkauf an die Hand nehmen.»

Benno Rast, Präsident Volksschulgemeinde Berg-Birwinken. Bild: Mario Testa

Bewilligt werden muss der endgültige Verkauf dann wiederum von den Stimmberechtigten. «Ich denke, für die Urnenabstimmung über die Rechnung am 15. Mai bleibt dafür zuwenig Zeit. Aber im nächsten Januar an der Budgetversammlung wollen wir einen allfälligen Verkauf bewilligen lassen.» Das Geld könne die Schulgemeinde gut gebrauchen. «Wir mussten für den Erweiterungsbau in Mattwil Geld aufnehmen und mit dem Verkaufserlös des Schulhauses Birwinken könnten wir da einen Teil zumindest ausgleichen.»

Deutliche Zustimmung zu Steuerfuss und Budget Mit knapp 90 Prozent Ja-Stimmen hat der Souverän am Sonntag auch den gleichbleibenden Steuerfuss von 95 Prozent und noch deutlicher das Budget 2022 bewilligt. «Wir spüren einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung, das schätze ich sehr», sagt dazu Benno Rast. Im Budget für das laufende Jahr rechnet die Behörde mit einem Ertragsüberschuss von knapp einer halben Million Franken. Eingerechnet ist jedoch bereits der Verkauf des Schulhauses Birwinken. Ohne diesen Sonderertrag resultiert ein betriebliches Minus von etwa 400'000 Franken.