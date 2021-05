«Dä Brüeder vom Heinz»: So hat er die Pandemie überstanden

Birwinken «Es war grausam»: So hat «dä Brüeder vom Heinz» die Pandemie überstanden Manfred Fries hat als «dä Brüeder vom Heinz» eine neue Single herausgebracht. Sie ist geprägt vom Leben mit Corona. Als Schausteller will Fries vor allem eines: «Endlich wieder Chilbi». Er erzählt, wie es ihm ergangen ist und warum er trotz Pandemie nie seine Fröhlichkeit verliert. Sabrina Bächi 27.05.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manfred Fries ist auch als «dä Brüeder vom Heinz» bekannt. Nun hat er eine neue Single rausgebracht, die von der Pandemie und deren Ende handelt. Bild: Donato Caspari

Sie haben eine neue Single herausgebracht. Was hat Sie dazu inspiriert?

Manfred Fries: Die Idee für den Song «Endlich wieder Chilbi» kam mir im Februar, als es gerade wieder besonders schlimm war. Es wurde mir klar, dass die ganze Situation mit den Beschränkungen noch länger anhalten könnte. Das hat mich so genervt, dass ich diesen Song geschrieben habe.

Wie sind die Reaktionen bisher auf Ihren Song?

Es gibt einige Fans, für die der Song vielleicht nicht so passt. Denn es ist kein Halligallisong, sondern ein tiefgründiger. Die Reaktionen waren entsprechend unterschiedlich, aber meistens positiv, und das freut mich sehr.

Sie prangern in Ihrem Lied die schwierige Situation mit Corona an, wie stehen Sie selbst zur Pandemie?

Für mich ist das Virus ganz klar existent und ich bin auch kein Coronaleugner. Aber die gesamte Situation mit den Beschränkungen geht mir auf den Keks. Es gibt keine Planbarkeit und so wie es aussieht, sind auch in diesem Jahr viele Anlässe abgesagt.

Es war lange still um Sie als Musiker. Warum?

Ich habe im Februar 2020 mein Album rausgebracht und dann kam der Lockdown. Ich habe also eineinhalb Jahre für ein Album gearbeitet, dass dann gar niemanden mehr interessiert hat. Das war frustrierend. Deshalb hatte ich auch keine Inspiration, Neues zu machen.

Sie singen von der Chilbi, also von Ihrem eigentlichen Beruf als Schausteller, der wegen Corona auf Eis gelegt war. Wie ist es Ihnen im vergangenen Jahr als Schausteller ergangen?

Es war grausam. 95 Prozent Umsatzverlust habe ich im letzten Jahr verkraften müssen. Es ist eine extrem belastende Situation. Ich habe vom Ersparten gelebt und wurde zum Glück vom Bund unterstützt. Trotzdem: Ich bin 62 Jahre alt und muss nun wohl länger arbeiten als 65, weil mir das Geld fehlt. Auch darum hoffe ich, dass es bald vorbeigeht.

Leiden Sie auch psychisch unter diesen Belastungen?

Ich bin eine Frohnatur und weiss, dass alles Schlimme auch wieder vorbeigeht.

Wie geht es für Sie nun weiter als Brüeder vom Heinz?

Dieses Jahr gebe ich wieder Gas. Ich bin jetzt schon wieder an einem Videodreh und habe auch neue Songs komponiert. Die Leute freuen sich auch wieder, wenn man etwas macht, und unterstützen einen. Zudem habe ich nun eine grosse Band, fast eine Rockband. So können wir auf der Bühne auch mal laut sein. Ich freue mich also auf die Auftritte. Und in einem Jahr will ich dann auch noch einen Song auf Hochdeutsch aufnehmen, aber das ist noch weit weg. Ich bin motiviert und freue mich auf ein bisschen Normalität.