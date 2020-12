Biodiversität Romanshorn beteiligt sich am Projekt «Vorteil naturnah»

Die Stadt wird teil des Initiative «Vorteil naturnah» des Kantons für mehr Biodiversität im Siedlungsraum. An 30 Orten sollen naturnahe Aussenräume und Freiflächen entstehen.

02.12.2020, 16.30 Uhr

Eine Wildblumenwiese beim Parkplatz Hydrel/Inseli. Stadt Romanshorn / Christian Brönimann

(red) Die Leistungsvereinbarung zur Beteiligung an der Initiative sei kürzlich unterschrieben worden, schreibt die Stadt Romanshorn in einer Mitteilung. Damit sei Romanshorn eine von insgesamt zwölf an «Vorteil naturnah» beteiligten Thurgauer Gemeinden. Neben der Stadt würden sich auch die Primar- und Sekundarschulgemeinde sowie die katholische Kirchgemeinde Romanshorn dafür engagieren.