Die Primarschule Frasnacht will nicht fusionieren

Bildungspolitik «Wir halten an der Selbstständigkeit fest»: Warum sich die Primarschule Frasnacht nicht auf Fusionsgespräche einlassen will Der Stadtrat und Teile des Parlaments würden sich nur noch eine Primarschulgemeinde in Arbon wünschen. Es dürfte zumindest vorderhand beim Wunsch bleiben.

Im letzten August bezogen die Primarschülerinnen und Primarschüler die neuen Räume des Ergänzungsbaus. Bild: PD

(mso) Die Vorsteherschaft der Primarschulgemeinde Frasnacht erstickt die aufkommende Diskussion im Keim. Der Stadtrat könnte sich einen Zusammenschluss der drei Schulgemeinden in Arbon gut vorstellen, wie er kürzlich in seiner Antwort auf einen Vorstoss schrieb. André Mägert ging letzte Woche im Parlament sogar noch einen Schritt weiter. Es müsse oberste Priorität haben, auf die Fusion hinzuarbeiten, sagte der XMV-Politiker.

Die Behörde der Primarschulgemeinde Frasnacht erteilt dieser Forderung eine Absage. «Es versteht sich, dass eine Veränderung, wie hier diskutiert, sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt und diese je nach Betrachtungswinkel oder auch Kenntnissen der Bildungslandschaft unterschiedlich gewichtet werden», heisst es in einer Mitteilung. Für sie als Schulbehörde sei es jedoch elementar, die Beurteilung auf Basis des Bildungsauftrags und im Sinne der bestmöglichen Ausgangslage für die Frasnachter Schülerinnen und Schüler vorzunehmen. Die Behörde kommt zum Schluss:

«Unter Abwägung aller relevanten Fakten überwiegen klar die Nachteile, welche ein Zusammenschluss für uns als Frasnachter Schulgemeinde zur Folge hätte.»

Aus diesem Grund halte die Primarschule Frasnacht an der Selbstständigkeit fest. «Für uns gibt es keinen Anlass dazu, dieses sehr gut funktionierende Gebilde zu zerschlagen.» Hinter dieser Aussage würden alle Beteiligten stehen: die Lehrpersonen, die Unterrichtsassistenzen, die Schulleitung, das Betreuungspersonal, die Schulverwaltung und die Hauswartung. An der nächsten Schulgemeindeversammlung im März sollen sich auch die Schulbürger zum Thema äussern können.

Besonderheit: Schüler aus Roggwil besuchen in Frasnacht den Unterricht

Eine Art Bienenwaben als Rückzugsort. Bild: PD

Die Primarschule Frasnacht beschult heute insgesamt 155 Schülerinnen und Schüler, darunter aktuell sieben aus Roggwil. Dies, da ein Teil von Frasnacht auf dem Boden der Gemeinde Roggwil liegt und hier ein entsprechendes Abkommen zwischen der Primarschulgemeinde Roggwil und der Primarschulgemeinde Frasnacht zur Beschulung besteht. «Diese Tatsache gilt es in der Diskussion zu berücksichtigen.»

Beschult werden die Kinder in sechs Primarklassen und zwei Kindergartenabteilungen.

«Diese optimale Grösse erlaubt es uns, dass wir als Behörde der Primarschule Frasnacht die Themen, welche die Schule tagtäglich beschäftigen, in einer grossen Dichte nahe verfolgen und so bei Bedarf rasch, aktiv und zielgerichtet handeln können.»

Diese Unterstützung sowie der persönliche Kontakt würden sehr geschätzt und würden zu einem ausserordentlich guten Schulklima beitragen.

Die Schulbehörde sei in Frasnacht ein Teil des Teams mit der notwendigen Abgrenzung zum strategischen Auftrag. «Eine hohe Schulqualität als auch das Wohl unserer Lehrpersonen sind uns enorm wichtig. Wir können unbürokratisch die benötigten Ressourcen zur Verfügung stellen, welche zur Erreichung unserer Zielsetzung notwendig sind.» Das Wohl der Lehrpersonen komme schliesslich den Schülerinnen und Schülern wieder zugute.

Im Bereich der Digitalisierung ganz vorne dabei

So präsentiert sich der Ergänzungsbau von innen. Bild: PD

«Gerade im Bereich Digitalisierung haben wir an der Primarschule Frasnacht ein Niveau erreicht, welches sich im Thurgauer Vergleich im oberen Bereich befindet und auf dem Platz Arbon aktuell eine Alleinstellung darstellt», schreibt die Behörde. Dies alles sei möglich, «da wir klein sind, mit kurzen Entscheidungswegen sowie finanziell und politisch unabhängig agieren können». Viele Familien würden nach Frasnacht ziehen, weil sie eine kleine, moderne und sehr familiäre Schule für ihre Kinder bevorzugen würden.

Die Diskussion über Kostenoptimierungen sei sicherlich berechtigt, räumt die Schulbehörde ein. Hier müsse jedoch berücksichtigt werden, dass aufgrund der flachen Organisation gegenüber einer grossen Bildungslandschaft wie der Primarschulgemeinde Arbon viele Aufgaben durch die Behörde selbst getragen würden. «Dies aus Überzeugung, Freude und aus Bereitschaft einer Behördentätigkeit», heisst es in der Mitteilung weiter. So würden viele Bereiche wie Schulleitung, Bau, IT, Finanzen direkt geführt, was wiederum eine klare Nähe und das Verständnis zur Schule mit sich bringe.

Vieles würde bei Fusion verloren gehen

Die Infrastruktur ist nach dem neuesten Stand. Bild: PD

Von der Infrastruktur her biete die Primarschulgemeinde Frasnacht alles, was von einer modernen Schule erwartet werden könne. «Eingebettet in einer schönen Landschaft stehen Schulhaus, Kindergarten und ein Ergänzungsbau mit Mehrzweckhalle.» Im Aussenbereich verfüge Frasnacht über einen Tartansportplatz, ein grosses Fussballfeld und einen attraktiven Spielplatz.

«Unsere Anlagen sind in bestem Zustand und haben keinen Wartungsstau.»

Zum Angebot zähle eine rege genützte Tagesbetreuung (inklusive Mittagstisch). «Dies ist lediglich ein Teil dessen, was die Primarschule Frasnacht ausmacht, und zeigt auf, welche Werte die Schule verkörpert. Viele dieser Attribute würden bei einer Zusammenlegung eingeschränkt werden oder gar ganz verloren gehen», befürchtet die Behörde.

Steuerfuss würde vermutlich steigen

Auch aus finanziellen Überlegungen dränge sich ein Zusammenschluss nicht auf. «Zum einen hat die finanzstarke Primarschule Frasnacht bestätigt, dass sie die Kosten im Griff hat, und liegt mit einem Steuerfuss von 64 Prozent auf dem Wert, welchen der Kanton als Normsteuerfuss und somit als Zielwert bezeichnet. Und zum anderen ist bekannt, dass alleinig durch Zusammenlegung keine oder lediglich geringfügig Kosten gespart werden.»

Vielmehr liege es an der Organisation, welche gewählt werde. «Und hier sind aufgrund der aufgezeigten schlanken Struktur die Optimierungsmöglichkeiten sehr begrenzt.» Ein Zusammenschluss würde nach Meinung der Behörde mit grosser Wahrscheinlichkeit für die Frasnacht Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu einer Steuerfusserhöhung führen – ohne spürbaren Mehrwert.

Zusammenarbeit funktioniert bereits heute gut

Der Austausch unter den Primarschulen funktioniere bereits heute bestens, hält die Schulbehörde fest.

«Wir sind untereinander sehr gut vernetzt und unterstützen uns auch ohne Zusammenschluss gegenseitig in den verschiedenen und sehr vielfältigen Bereichen.»

Im Bedarfsfall sei es so möglich, als Einheit gegenüber dem Kanton aufzutreten.