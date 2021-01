Bildung «Manchmal lese ich ihnen vor»: Kreuzlinger Autorin gibt ihr Wissen an die Schüler weiter Die Kantilehrerin Nadja Strada hat eine neue Geschichte veröffentlicht. Sie ist in einem Lesebuch mit anderen Beiträgen erschienen. Inka Grabowsky 26.01.2021, 12.54 Uhr

Die Kreuzlinger Kantilehrerin Nadja Strada liest ihre Geschichte. (Bild: Kevin Roth)

«Kein Zweifel», sagt Nadja Strada, «ich bin hauptsächlich Lehrerin. Für meinen Unterricht fällt mir immer etwas ein. Nach einer Idee für eine Geschichte muss ich dagegen länger suchen.» Trotzdem ist Strada auch Autorin, und zwar eigentlich schon seit 35 Jahren. Als Primarschülerin habe sie begonnen, Gedichte und Geschichten zu schreiben, erzählt sie. Vor vier Jahren, mit 41, veröffentlichte sie schliesslich ihr erstes Buch. Der Band «Gegen Morgen» enthält Kurzgeschichten.

Normalerweise aber nutzt sie ihr literarisches Talent im Unterricht an der Kantonsschule Kreuzlingen. Sie legt grossen Wert auf kreatives Schreiben. Die neuen Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse verbringen einen Teil ihres ersten Semesters im Deutschunterricht damit, eine Geschichte zu entwerfen und im Laufe der Zeit immer weiter zu verbessern.

«Wir müssen den jungen Menschen beibringen, wie man erzählt und wie man eine Argumentation aufbaut. Ohne dieses Wissen kommt man doch kaum durchs Leben.»

Im alltäglichen Berufsleben bewertet normalerweise sie die literarischen Versuche der Schülerinnen und Schüler. Als Autorin erlaubt sie im Gegenzug den Lesern, ihre Arbeit zu bewerten. «Die Jugendlichen sind eigentlich immer ganz angetan, wenn ich in einer Abschlussstunde vor den Ferien mal etwas von mir vorlese. Bei Lesungen vor Fremden habe ich viel grössere Probleme mit dem Lampenfieber.»

In der Schreibwerkstatt Ost feilte sie an der Geschichte

Zum Lesebuch «Die ungeschriebenen Briefe und andere Geschichten» hat Nadja Strada ihren Text «Via Mala» beigesteuert. (Bild: Kevin Roth)

Nun hat die Kantilehrerin im Rahmen einer Weiterbildung ein weiteres Werk veröffentlicht. Gemeinsam mit acht weiteren nebenberuflichen Autoren lernte sie in der Schreibwerkstatt Ost von Peter Höner und Michèle Minelli das Handwerk des guten Dialogs und der Leser-Führung – und das anhand einer selbst ausgedachten Geschichte. Die neun Stücke sind in einem Lesebuch unter dem Titel «Die ungeschriebenen Briefe und andere Geschichten» publiziert.

Die Schule hatte sich an den Kurs-Kosten beteiligt, weil die neuen Erkenntnisse sofort in den Unterricht einfliessen. Nadja Strada betreut auch immer wieder literarische Maturaarbeiten. Ihren Maturanden kann sie nun zum Beispiel weitergeben, wie man eine grössere Arbeit strukturiert. Früher habe sie oft einfach drauflos geschrieben, erzählt die 45-Jährige. Und dann sei mitunter eine Geschichte nicht mehr aufgegangen.

Die Protagonistin entspringt dem Mittelalter

Der Autor und Mentor Peter Höner erklärt: «Die Autoren mussten über ein Dreivierteljahr bei der Sache bleiben. Wir haben versucht, sie dabei zu unterstützen, ihre eigene Sprache zu finden. Und wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis.»

Keimzelle ihrer neuen Geschichte ist ein Motiv, das sie für ihre Kurzgeschichten-Sammlung entwickelt hatte. In einer der Storys geht es um eine Frau, die aus dem Mittelalter in unsere Zeit versetzt wird. «Via Mala» heisst ihr Beitrag zum Lesebuch. «An ein so langes Werk hatte ich mich noch nie gewagt», sagt Nadja Strada nicht ohne Stolz.

«Die ungeschriebenen Briefe und weitere Geschichten», herausgegeben von Peter Höner und Michèle Minelli, ist bei der Edition Howeg www.editionhoweg.ch erschienen und kostet 35 Franken.