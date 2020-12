Interview Zurück in die Zukunft: Weinfelden soll wieder eine eigene Brauerei erhalten Tobi Heer will dem Weinfelder Bier neues Leben einhauchen. 15 Jahre nach der Schliessung der Brauerei Bärlocher soll es wieder vor Ort gebrauten Gerstensaft geben – noch fehlt jedoch die passende Lokalität. Mario Testa 14.12.2020, 15.40 Uhr

Tobi Heer hat ein paar Erinnerungsstücke an das Weinfelder Bier gesammelt und bei sich im Büro ausgestellt. Er will nun selbst wieder ein Weinfelder Bier brauen. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 14. Dezember 2020)

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen neuen Anlauf für Weinfelder Bier zu nehmen?

Tobias Heer: Die Idee kam mir im Laufe des Lockdowns im Frühling, konkreter wurde sie dann im Herbst. Ich habe festgestellt, dass derzeit eine gewisse Rückkehr zu alten Traditionen mit Lokalbezug stattfindet. Und da gehört für mich auch ein Bier aus Weinfelden für Weinfelden dazu.

Welchen Bezug haben Sie als Zürcher denn zu Weinfelden?

Ich lebe nun schon seit zwölf Jahren in Weinfelden und bin hier angekommen, bin auch im Vereinsleben aktiv. In den Genuss des Weinfelder Biers bin ich aber nie gekommen. Einige Überbleibsel wie Gläser oder Flaschen habe ich aber gesammelt und mit einigen Leuten geredet. Da habe ich erfahren, dass das Weinfelder Bier auch mal den Spitznamen «Friedhofswasser» hatte.

Vor dem Umbau der ehemaligen Brauerei zum Zentrum mit Alterswohnungen haben Gebi (2. von links) und Elsi Bärlocher (rechts) alte Utensilien aus der Brauerei-Zeit an einem Rampenverkauf feil geboten. Bild: Mario Testa (Weinfelden, April 2014)

Weshalb haben Sie eine Leidenschaft für Bier?

Ich trinke selber gerne verschiedene Bier. Zudem habe ich als Marketingfachmann schon mit anderen Bierideen zu tun gehabt und solche auch umgesetzt.

Haben Sie eruiert, ob denn ein Weinfelder Bier überhaupt einem Bedürfnis entspricht?

Ja. Ich habe auf den sozialen Medien Umfragen gestartet und wollte von den Leuten wissen, ob sie gerne wieder ein Weinfelder Bier hätten, was es für eines sein soll und wie das Logo aussehen sollte. Rund 100 Leute haben an den Umfragen teilgenommen – die Ergebnisse sind also nicht repräsentativ, geben aber doch Aufschluss auf gewisse Fragen. So wurde zum Beispiel klar, dass ein Weinfelder Bier auch hier vor Ort gebraut werden muss, um Sympathien zu gewinnen. 88 Prozent der Befragten können sich nur diese Version vorstellen, nicht etwa, dass in einer anderen Brauerei ein Bier unter dem Namen Weinfelden gebraut würde.

Und welche Art von Bier streben Sie an?

Es hat sich gezeigt, dass ein «Büezer-Bier» wohl am meisten Anklang fände. Also nichts Extravagantes, sondern ein Lager oder Ale. Erstaunlich viel Aufmerksamkeit hätte auch ein alkoholfreies Bier.

Und haben Sie schon eine Lokalität gefunden, wo Sie Ihr Bier brauen könnten?

Die ehemaligen Tanks im Keller der Weinfelder Brauerei. Bild: Mario Testa

Nein, noch nicht. Ich bin in den vergangenen Wochen einige Male mit dem Velo durch die Stadt gefahren und habe mich umgeschaut. Zu ein paar möglichen Lokalen habe ich Kontakt aufgenommen und Gespräche geführt, aber konkrete Lösungen habe ich noch keine. Da bin ich auch froh um Inputs. Am schönsten wäre ein Ort, wo ich brauen könnte und gleichzeitig auch ein Pub Platz finden würde.

Wie sieht denn Ihr Zeitplan aus?

Ich möchte im Frühling 2021 beginnen, um spätestens für die Sommersaison parat zu sein. Der Businessplan steht und mein Bruder ist gewillt, mich finanziell zu unterstützen.

Kontakt: tobi@weinfelder-bier.ch