Mit 200 km/h durch den Thurgau: Töffraser muss ins Gefängnis

Bezirksgericht Weinfelden Er bretterte mit 200 km/h durch den Thurgau und filmte seine Fahrten: Töffraser muss für ein Jahr ins Gefängnis Ein 31-jähriger Mann ist während eines halben Jahres mehrfach mit massiv überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Motorrad durch den Thurgau gefahren. Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt ihn nun zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten. Mario Testa Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis zu 200 km/h schnell war der Motorradfahrer im Thurgau unterwegs. Bild: Symbolbild: Olivier Le Moal

Manchmal fuhr er mit seinem Motorrad zur Arbeit, manchmal auch einfach aus Spass durch den Thurgau – doch an die geltenden Tempolimits hielt sich der Beschuldigte längst nicht immer. Innerorts zeigte die Tachonadel mehrmals über 100 km/h, ausserorts öfters deutlich über 180 km/h an. «Er hat ein Verhalten im Strassenverkehr gezeigt, das in keiner Weise zu tolerieren ist», sagt die Staatsanwältin.

«Er wollte absichtlich so schnell fahren wie nur irgendwie möglich. Er hat alles aus der Maschine rausgeholt.»

Insgesamt zehn qualifizierte Verletzungen gegen die Verkehrsregeln und nochmals fast so viele grobe wirft die Staatsanwaltschaft Bischofszell dem 31-jährigen, geständigen Mann vor. Sie fordert Schuldsprüche für mehrfache qualifiziert grobe Verletzungen der Verkehrsregeln sowie mehrfache grobe Verletzung der Verkehrsregeln. Für seine Raserfahrten in den Jahren 2017 und 2018 fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wovon 24 Monate bedingt, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren.

Raser filmt seine Fahrten

Auf die Schliche gekommen sind die Strafverfolger dem Beschuldigten, weil sich ein Anwohner bei der Polizei meldete und berichtete, der Beschuldigte fahre immer viel zu schnell an seinem Haus vorbei. Mit Radarmessungen und Nachfahrten konnte die Polizei die Raserfahrten danach auch belegen. Zudem lieferte der Beschuldigte gleich selber Beweise, da er seine Fahrten oft mit einer Kamera filmte und auf den Videos auch der Tacho zu sehen ist.

An die einzelnen Fahrten mag sich der Beschuldigte am Prozess vor dem Bezirksgericht Weinfelden kaum noch erinnern. Weshalb er sie überhaupt gefilmt habe, will der vorsitzende Richter Emmanuele Romano vom Beschuldigten wissen: «Aus keinem speziellen Grund, ich habe die Kamera geschenkt bekommen und ab und zu mal eingesetzt», antwortet der Italiener via Dolmetscherin. Und auf die Frage, weshalb er bei einer Befragung ausgesagt habe, er habe gar nicht über die Konsequenzen seiner Raserfahrten nachgedacht:

«Als ich das Motorrad gefahren bin, hatte ich noch nicht dieses Verantwortungsgefühl. Es war ein Fehler, das sehe ich heute ein und ich schäme mich dafür.»

Er habe in den sieben Jahren, in denen er nun schon in der Schweiz lebe, ein anderes Verhältnis zu Gesetzen entwickelt, sagt der verheiratete Vater einer Tochter. «Das Gesetz in der Schweiz ist streng und auf Sicherheit bedacht. In Italien herrscht eine andere Mentalität.» Der Mann beteuert auch, dass ihm die Therapie, welche er nun mache, helfe, zu verstehen, was er falsch gemacht habe.

Behandelt wie ein Schwerverbrecher

Auch der Verteidiger stellt seinem Mandanten Fragen. In der Folge berichtet der Beschuldigte unter Tränen, dass er in den vergangenen Jahren einen Albtraum durchlebt habe, sich behandelt fühlte wie ein Schwerverbrecher. Bei der Hausdurchsuchung zum Beispiel, als früh am Morgen mehrere Polizisten bei ihm klingelten und ihn aufforderten, PC, Natel und Kamera auszuhändigen, sei er völlig überfordert gewesen. Er habe auch sein Passwort preisgegeben und irgendwelche Dokumente unterschrieben. Vieles schiebt der Beschuldigte auf seine schlechten Deutschkenntnisse.

«Was würde es für Sie, Ihre Familie und den Beruf bedeuteten, wenn Sie eine unbedingte Gefängnisstrafe erhalten?», fragt ihn sein Verteidiger. «Ich habe nicht den Mut dazu, darüber nachzudenken, was ich fühle, wenn es dazu kommt. Ich habe Angst davor, dass alles, was ich aufgebaut habe, dadurch ruiniert würde.»

«Für meinen Mandanten geht es um alles»

Der Verteidiger sagt in seinem Plädoyer: «Wie Sie heute sicher feststellen konnten, geht es für meinen Mandanten um alles. Seine Familie, seinen Beruf, seine Tochter.» Der Anwalt argumentiert auch, die Hausdurchsuchung sei nicht rechtens gewesen, da sein Mandant bei der Einvernahme ja bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt habe. «Die Staatsanwaltschaft wollte auf gut Glück weitere Beweise sammeln.»

Bei der Hausdurchsuchung seien die Rechte seines Mandanten massiv verletzt worden. «Deshalb sind auch die dort gefundenen Beweise zu annullieren.» Sein damaliger Anwalt habe nur abgewartet und auf das Prinzip Hoffnung setzt. «Er war fehl am Platz. Und dann wurde meinem Mandanten auch noch erschwert, einen neuen Vertreter zu bekommen.» Sein Mandant habe keine Rennen veranstaltet, habe primär sich selber gefährdet und zeige grosse Reue.

«Mir ist klar, warum die Staatsanwaltschaft drei Jahre Freiheitsstrafe fordert – sie will ihm keine zweite Chance geben, ihn ein Jahr wegsperren und an ihm ein Exempel statuieren.»

Er fordert für den Beschuldigten maximal zwei Jahre Freiheitsstrafe, bedingt erlassen. «Er ist nicht vorbestraft, die Prognose für ihn ist sehr gut und er hat eine letzte Chance verdient.»

Gericht folgt allen Anträgen

Im schriftlichen Urteil folgt das Bezirksgericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft in allen Punkten. Wegen mehrfacher qualifiziert grober und mehrfacher grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wovon 24 Monate bedingt. Zudem muss der Mann rund 8500 Franken an die Verfahrenskosten bezahlen.

Auf Nachfrage sagt der Verteidiger des Beschuldigten, dass sie das Urteil so nicht akzeptieren können und weiterziehen werden.